"Солдати воюють і тримають свою територію, а чиновники – ні": Муждабаєв про ситуацію на Донбасі і в Криму

Він підкреслив, що влада сама допускає такі речі, які потім вийдуть їй боком

Заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR, відомий журналіст Айдер Муждабаєв розповів, як українська влада намагається вирішувати проблеми жителів окупованих територій. Про це журналіст повідомив у інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, українська влада страшно дратують мешканців Криму, даючи зрозуміти, що влада не живе в реальності, що вона про них не думає. Айдер розкритикував нового омбудсмена Людмилу Денисову.

"Ми її два тижні звали на наш телеканал, який дивляться в Криму та по всій материковій Україні, на тему цього закону (законопроект №8297, пропонував забирати українське громадянство у кримчан, зокрема, за участь у російських виборах). Цей закон шокував всіх жителів Криму. Це її сфера відповідальності. Але вона два тижні робила нам відписки і не прийшла. Ми в студії поставили ростову фігуру з її фотографією. Якщо їй нема що сказати, нехай стоїть і прикрашає студію", - каже журналіст.

Він підкреслив, що влада сама допускає такі речі, які потім вийдуть їй боком. Муждабаєв звернув увагу, що всі опитування показують, що люди на материковій Україні не відмовилися від Криму.

"Про Крим навіть говорити нічого – там навіть росіяни, яким навішали локшину, але не фанатики, а нормальні люди вже розуміють, куди вони потрапили. Про кримських татар не кажу. З цим треба просто працювати. Треба більше допомагати телекомпаніям", - вважає журналіст.

Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com ayder.muzhdabaev)

Також він розповів, як їздив на фронт, до українським воїнам.

"Місцеві жителі і наші воїни кажуть: "Ми України тут і не бачимо". А де вона? Ні телебачення, ні радіо. Зате з тієї сторони всі канали – російське телебачення. Anna-news, якісь "ЛНР/ДНР". І все це на них ллється. Розумієте? Солдати воюють і тримають свою територію, а чиновники – ні", - обурюється Айдер.

Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com ayder.muzhdabaev)

Він зазначив, що не всі чиновники – погані і нероби.

"Але все-таки загальний тренд – це імітація дій. Є, звичайно, люди, які їздять і чогось домагаються, їх це хвилює. Але є люди, яким все одно. І таких, мені здається, більше. Зараз почався передвиборчий рік. Я з багатьма людьми говорив, у тому числі з західними дипломатами. Вони в жаху від передчуття того, як важко буде працювати з нашою владою, тому що вона вся буде зайнята виборами – і влада, і опозиція. Є відчуття, що країною не дуже будуть займатися. Руки будуть зайняті іншим", - підсумував журналіст.

Раніше Айдер Муждабаєв розповів, чому переїхав з РФ в Україну. Він вважає, що в нашій країні життя набагато комфортніше.

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