Солнечно, местами дожди: синоптики предупредили украинцев о грозовых фронтах

Жителей нескольких регионов Украины накроют дожди с грозами

Сегодня, 26 мая, сразу в нескольких областях нашей страны ожидается грозовые фронты и небольшое похолодание. Об этом говорится в прогнозе украинского гидрометцентра.

Так, "круглосуточные" дожди с грозами накроют почти всю часть западной Украины. Жителям Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей стоит ожидать небольшого похолодания и дождей.

Температура в некоторых регионах упадет до 21-23 градусов тепла, в то время как в остальных областях этот показатель будет на уровне 23-28 по Цельсию.

Также к непогоде стоит подготовиться жителям южных регионов Украины. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях к дождям с грозами. Температура за окном будет на уровне 23-25 градусов тепла.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

В то же время жителей центральных, северных и восточных областей сегодня ожидает солнечная и теплая погода. Средняя температура будет на уровне 22-24 тепла днем. Ночью этот показатель упадет до уровня 12-14 градусов по Цельсию.

Жителям столицы сегодня стоит ожидать безоблачной и теплой погоды. Воздух днем прогреется до 21-23 градусов тепла. Ночью этот показатель будет показывать 13-15 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, украинцев в 2018 году ждут длинные выходные, связанные с праздником Троицей. Люди будут отдыхать с 26 по 28 мая. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какую погоду стоит ожидать в эти дни.

Также синоптик рассказал, что в понедельник, 28 мая, грозовые облака практически покинут территорию Украины, зацепившись лишь за верхушки Карпат: в этот день по всему Закарпатью днем и ночью ожидаются дожди, а также самые жаркие температуры в стране – до 28 градусов тепла.

Троица в 2018 году: история и традиции праздника (video.rbc.ua)