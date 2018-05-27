Солнце и грозовые дожди: синоптики указали на регионы, которые "накроет" непогода

Жителей нескольких областей ожидают сильные дожди

Сегодня, 27 мая, практически на все территории Украины ожидается солнечная погода, однако некоторым областям "не повезет". Об этом говорится в прогнозе украинского гидрометцентра.

Так, северные области Украины ожидает солнечная и теплая погода без осадков. Температура за окном будет на уровне 21-24 градусов тепла, а ночью опуститься до 8-10 по Цельсию.

Жителей центральных регионов также ожидает приятная погода: днем воздух прогреется до 23-24 градусов тепла. Каких-либо осадков ожидать не стоит. Ночью столбик термометра будет показывать 10-12 по Цельсию.

Похожая погода будет в южной и восточной Украине. Средний показатель температуры будет на уровне 22-25 градусов тепла. Дождей ожидать не стоит. Ночью термометр будет показывать 10-16 по Цельсию.

В то же время на западной Украине пройдут частичные дожди с грозами. Их стоит ожидать на Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Температура там будет на уровне 24-26 градусов тепла днем, а ночью – около 10-16 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

На территории Киева и области сегодня стоит ожидать теплой и безоблачной погоды. Столбик термометра будет на уровне 22-24 градусов тепла днем и 7-11 по Цельсию ночью.

Фото: прогноз погоды по Киева и области (meteo.gov.ua)

Кстати, украинский синоптик Леонид Горбаль рассказал, какую погоду следует ожидать этим летом. Синоптик рассказал, что первый летний месяц будет ровным и теплым, без резких перепадов температуры.

По его словам, до 9 июня днем температура будет подниматься до 25-28 градусов, затем на несколько градусов снизится в краткий период дождей, которые пройдут 11-13 июня. После этого, до начала третьей декады месяца, погода будет жаркой - температура поднимется до 30 градусов - и без осадков.

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