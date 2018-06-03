В Солотвино уничтожили уникальную соляную шахту

Соляная шахта спасла много жизней

В украинском селе Солотвино на Закарпатье уничтожили уникальную соляную шахту, которая помогла многим людям избавиться от недугов. Об сообщает ТСН.

Село Солотвино на Закарпатье славилось своими соляными шахтами много лет. Сюда, в специальный санаторий привозили детей, которых еще можно было вылечить от бронхиальной астмы.

Бронхиальная астма - болезнь, которую можно вылечить только в детстве до десяти лет. Потом она становится хронической, и без постоянных таблеток и ингалятора человек уже не может жить. Уникальный метод лечения этой страшной болезни был на Закарпатье, где издавна были особые соляные гроты. На протяжении последних 50 лет эти гроты работали и спасли много жизней.

Люди, которые проходили лечение в аллергологической больнице в Солотвино, рассказывали о чудесном исцелении и считали, что они родились во второй раз.

По словам главного врача ГУ "Украинская аллергологическая больница МОЗ Украины" Андрея Майора, с 1976 года тут было открыто уникальное подземное отделение для лечения больных методом спелеотерапии на 260 мест.

Пациенты из этого отделения не принимали таблеток и не проходили никаких процедур, они просто ночевали в соляной комнате и дышали воздухом шахты.

"Вечером в 19 спустили и на завтрак в 7 поднимают. Около 10 часов человек находится там. Спустились в шахты. Переодеваемся. Одеваем все шахтное - не должен быть в том, в чем ходил на улице. Насколько все стерильно", - рассказал один из пациентов Александр Кошарный.

Он получил астму после ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Александр рассказал, что в подземном отделении, которое находилось на глубине 500 метров, было все, как в обычной больничной палате – кровать, туалеты, умывальник. Постель и пижамы пациентам выдавали. Еще у пациентов обязательно были фонарики, каски и на случай аварии – специальные приборы для дыхания.

А теперь уникальное отделение в шахте не работает. Все соляные комнаты закрыты и возможности восстановить их нет. Подземное отделение больницы больше не существует, так как ее затопило из-за преступной бесхозяйственности.

Шахта - самая старая в этом регионе, была построена еще в 1878 году во времена Австро-Венгрии. Проработала более 130 лет и окончательно была закрыта в 2010-м.

"Девятая шахта провалилась чуть раньше восьмой из-за того, что неконтролируемо поступала вода, затопившая все выработки. Этот регион невозможно восстановить", - заявил глава пгт Солотвино Юрий Ухаль.

Есть возможность построить новую шахту и деньги готово вложить частное предприятие. Предварительная стоимость такой постройки – от 30 до 50 миллионов долларов. Но тогда лечение в этой шахте станет недоступно из-за дороговизны.

По словам Ухаля, проект будет экономным, ведь строительство будет на небольшой глубине. Сейчас есть конкретные наработки в строительстве новой шахты.

Напомним, украинцы с редкими болезнями остались без лекарств.

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Видео: video.rbc.ua