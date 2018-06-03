В Солотвино знищили унікальну соляну шахту

Соляна шахта врятувала багато життів

В українському селі Солотвино на Закарпатті знищили унікальну соляну шахту, яка допомогла багатьом людям позбутися від недуг. Про це повідомляє ТСН.

Село Солотвино на Закарпатті славилося своїми соляними шахтами багато років. Сюди, в спеціальний санаторій привозили дітей, яких ще можна було вилікувати від бронхіальної астми.

Бронхіальна астма - хвороба, яку можна вилікувати тільки в дитинстві до десяти років. Потім вона стає хронічною, і без постійних таблеток і інгалятора людина вже не може жити. Унікальний метод лікування цієї страшної хвороби був на Закарпатті, де здавна були особливі соляні гроти. Протягом останніх 50 років ці гроти працювали і врятували багато життів.

Люди, які проходили лікування в алергологічній лікарні в Солотвино, розповідали про чудесне зцілення і вважали, що вони народилися вдруге.

За словами головного лікаря ДУ "Українська алергологічна лікарня МОЗ України" Андрія Майора, з 1976 року тут було відкрито унікальне підземне відділення для лікування хворих методом спелеотерапії на 260 місць.

Пацієнти з цього відділення не брали таблеток і не проходили ніяких процедур, вони просто ночували в соляній кімнаті і дихали повітрям шахти.

"Увечері о 19 спустили і на сніданок у 7 піднімають. Близько 10 годин людина перебуває там. Спустилися в шахти. Переодягаємося. Одягаємо все шахтне - не повинен бути в тому, в чому ходив на вулиці. Наскільки все стерильно", - розповів один з пацієнтів Олександр Кошарний.

Він отримав астму після ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Олександр розповів, що в підземному відділенні, яке знаходилося на глибині 500 метрів, було все, як у звичайній лікарняній палаті – ліжко, туалет, умивальник. Ліжко та піжами пацієнтам видавали. Ще у пацієнтів обов'язково були ліхтарики, каски та на випадок аварії – спеціальні прилади для дихання.

А тепер унікальне відділення в шахті не працює. Всі соляні кімнати закриті і можливості відновити їх немає. Підземне відділення лікарні більше не існує, так як її затопило через злочинну безгосподарность.

Шахта - найстаріша в цьому регіоні, була побудована ще в 1878 році в часи Австро-Угорщини. Пропрацювала понад 130 років і остаточно була закрита в 2010-му.

"Дев'ята шахта провалилася трохи раніше восьмої з-за того, що неконтрольовано надходила вода, що затопила все виробітку. Цей регіон неможливо відновити", - заявив глава смт Солотвина Юрій Ухаль.

Є можливість побудувати нову шахту і гроші готове вкласти приватне підприємство. Попередня вартість такої будівлі – від 30 до 50 мільйонів доларів. Але тоді лікування в цій шахті стане недоступним через дорожнечу.

За словами Ухаля, проект буде економним, адже будівництво буде на невеликій глибині. Зараз є конкретні напрацювання в будівництві нової шахти.

Нагадаємо, українці з рідкісними хворобами залишилися без ліків.

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Відео: video.rbc.ua