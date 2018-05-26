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Соскучились по салу: пограничники задержали мужчину, пытавшегося перевезти в Россию мясные продукты

STYLERLIFE        26.05.2018 - 13:54
Фото: (flickr.com/moscow-live)
Фото: (flickr.com/moscow-live)

На границе с Россией арестовали мужчину, пытавшегося вывезти 160 кг сала

В Харьковской области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно переместить через границу сало. Об этом сообщается в пресс-службе Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, 25 мая на окраине одного из населенных пунктов Волчанского района, в 150 метрах от линии границы, правоохранители остановили автомобиль УАЗ под управлением гражданина Украины. В кузове авто обнаружили 160 кг сала, без каких-либо документов на продажу. По словам нарушителя, товар он пытался перевезти в Россию с целью сбыта.

"Пограничный наряд обнаружил недалеко от границы следы транспортных средств. В результате поисковых действий, на окраине одного из населенных пунктов Волчанского района был задержан наш соотечественник на автомобиле "УАЗ". В автомобиле пограничники обнаружили груз сала около 160 кг", — сообщается в пресс-службе.

Мужчина задержан за попытку нарушения государственной границы, товар изъят и передан таможне.

В тот же день произошел аналогичный инцидент в Сумской области. Пограничники обнаружили на границе Украины около 400 килограммов сыра. Найти правонарушителя пока не удалось, так как он прибег к бегству.

"Госслужащие в непосредственной близости от границы обнаружили 10 картонных ящиков с сыром. Данный товар скорее всего планировали переместить в Россию. Пока личности нарушителей устанавливаются", — сообщили пограничники.

 

Фото: (dpsu.gov.ua)

Напомним, что в Кропивницком Кировоградской области двух молодых людей госпитализировали после употребления домашних консервов. Медики диагностировали у пациентов ботулотоксин типа "Б". Возбудитель был в домашних консервах, которые передала мать одного из них. Домашнее сало и печеночный паштет парни пробовали вместе. Первые симптомы ботулизма появились на следующий день.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: сало, контрабанда, граница, пограничная служба
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