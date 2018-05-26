Скучили по салу: прикордонники затримали чоловіка, який намагався перевезти в Росію м'ясні продукти

На кордоні з Росією заарештували чоловіка, який намагався вивезти 160 кг сала

В Харківській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перемістити через кордон сало. Про це повідомляється в прес-службі Держприкордонслужби.

Згідно з повідомленням, 25 травня на околиці одного з населених пунктів Вовчанського району, в 150 метрах від лінії кордону, правоохоронці зупинили автомобіль " УАЗ " під керуванням громадянина України. У кузові авто виявили 160 кг сала, без будь-яких документів на продаж. За словами порушника, товар він намагався перевезти до Росії з метою збуту.

"Прикордонний наряд виявив недалеко від кордону сліди транспортних засобів. В результаті пошукових дій, на околиці одного з населених пунктів Вовчанського району був затриманий наш співвітчизник на автомобілі "УАЗ". В автомобілі прикордонники виявили вантаж сала близько 160 кг", — повідомляється в прес-службі.

Чоловік затриманий за спробу порушення державного кордону, товар вилучено і передано митниці.

У той же день стався аналогічний інцидент в Сумській області. Прикордонники виявили на кордоні України близько 400 кілограмів сиру. Знайти правопорушника поки не вдалося, так як він вдався до втечі.

"Держслужбовці в безпосередній близькості від кордону виявили 10 картонних ящиків з сиром. Даний товар швидше за все планували перемістити до Росії. Поки особистості порушників встановлюються", — повідомили прикордонники.

Фото: (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Кропивницькому Кіровоградської області двох молодих людей госпіталізували після вживання домашніх консервів. Медики діагностували у пацієнтів ботулотоксин типу "Б". Збудник був в домашніх консервах, які передала мати одного з них. Домашнє сало і печінковий паштет хлопці пробували разом. Перші симптоми ботулізму з'явилися на наступний день.

Відео: video.rbc.ua