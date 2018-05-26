Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Скучили по салу: прикордонники затримали чоловіка, який намагався перевезти в Росію м'ясні продукти

STYLERLIFE        26.05.2018 - 13:54
Фото: (flickr.com/moscow-live)
Фото: (flickr.com/moscow-live)

На кордоні з Росією заарештували чоловіка, який намагався вивезти 160 кг сала

В Харківській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перемістити через кордон сало. Про це повідомляється в прес-службі Держприкордонслужби.

Згідно з повідомленням, 25 травня на околиці одного з населених пунктів Вовчанського району, в 150 метрах від лінії кордону, правоохоронці зупинили автомобіль " УАЗ " під керуванням громадянина України. У кузові авто виявили 160 кг сала, без будь-яких документів на продаж. За словами порушника, товар він намагався перевезти до Росії з метою збуту.

"Прикордонний наряд виявив недалеко від кордону сліди транспортних засобів. В результаті пошукових дій, на околиці одного з населених пунктів Вовчанського району був затриманий наш співвітчизник на автомобілі "УАЗ". В автомобілі прикордонники виявили вантаж сала близько 160 кг", — повідомляється в прес-службі.

Чоловік затриманий за спробу порушення державного кордону, товар вилучено і передано митниці.

У той же день стався аналогічний інцидент в Сумській області. Прикордонники виявили на кордоні України близько 400 кілограмів сиру. Знайти правопорушника поки не вдалося, так як він вдався до втечі.

"Держслужбовці в безпосередній близькості від кордону виявили 10 картонних ящиків з сиром. Даний товар швидше за все планували перемістити до Росії. Поки особистості порушників встановлюються", — повідомили прикордонники.

 

Фото: (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Кропивницькому Кіровоградської області двох молодих людей госпіталізували після вживання домашніх консервів. Медики діагностували у пацієнтів ботулотоксин типу "Б". Збудник був в домашніх консервах, які передала мати одного з них. Домашнє сало і печінковий паштет хлопці пробували разом. Перші симптоми ботулізму з'явилися на наступний день.

Відео: video.rbc.ua

Житель Донецька намагався вивезти сумки і прикраси Chanel 800 пачок сигарет: прикордонники виявили новий спосіб транспортування контрабанди
Теги: сало, контрабанда, граница, пограничная служба
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top