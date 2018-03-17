Более сотни претендентов: во Львове выбрали лучшего дворника

Кандидатов на победу предлагали сами жители города

Во Львове работники ЖЭКа соревновались за звание "лучшего дворника города". Претендентов на главный приз было больше сотни. Предлагали кандидатов и выбирали среди них сами жители города в соцсетях. Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Любови Залипской 58, из них 31 год работает в ЖЭКе. Она убирает центр Львова. О том, что претендует на звание лучшего дворника, узнала от журналистов.

Если победит в конкурсе, то за свою работу женщина хотела бы получить маленький подарок – телевизор.

Мирон, напарник Любови, но работает на окраинах города. В его дворах всегда идеально чисто, а в подъездах – цветы. Слесарь на пенсии, дворником работает четыре года. Он самый популярный в своем районе.

Мирон практически каждого жителя встречает с улыбкой и пожеланиями хорошего дня.

"Человек выходит сонный, а ты ему желаешь доброго утра, хорошего дня с улыбкой – уже жизнь меняется", - говорит мужчина.

Услышав о конкурсе на лучшего дворника, жители района вывесили инструкцию как и где голосовать.

"Я дала задание внучке и сыну – проголосовать за нашего Мирона, потому что у меня нет компьютера", - говорит местная жительница Кристина Зейкан.

Лучшего дворника города выбирали в соцсети. Из более сотни кандидатов по количеству лайков выбрали шестерых финалистов. Все получили грамоты, премии и экскурсии по Украине. Победил – Мирон Новоставский. Хвастается подарком:

"Уикенд в Европу, автобусный – Краков, Прага, Вена и Будапешт. Я ни разу еще не был в Европе, поеду с женой, как я говорю - с моим секретарем".

Теперь в планах у лучшего дворника - поскорее сделать заграничные паспорта и найти достойное место для награды.

Конкурс на лучшего дворника (видео: youtube.com/Сегодня)

Напомним, во Львове контролеров общественного транспорта вооружили видеорегистраторами. С помощью них они будут бороться с "зайцами".