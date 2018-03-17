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Більше сотні претендентів: у Львові вибрали кращого двірника

STYLERLIFE        17.03.2018 - 08:47
Фото: двірник (РБК-Україна)
Фото: двірник (РБК-Україна)

Кандидатів на перемогу пропонували самі жителі міста

У Львові працівники ЖЕКу змагалися за звання "кращого двірника міста". Претендентів на головний приз було більше сотні. Пропонували кандидатів і обирали серед них самі жителі міста в соцмережах. Про це йдеться в сюжеті "Сегодня".

Любові Залипській 58, з них 31 рік працює в ЖЕКу. Вона прибирає центр Львова. Про те, що претендує на звання кращого двірника, дізналася від журналістів.

Якщо переможе в конкурсі, то за свою роботу жінка хотіла б отримати маленький подарунок - телевізор.

Мирон, напарник Любові, але працює на околицях міста. У його дворах завжди ідеально чисто, а в під'їздах - квіти. Слюсар на пенсії, двірником працює чотири роки. Він найпопулярніший в своєму районі.

Мирон практично кожного жителя зустрічає з посмішкою та побажаннями гарного дня.

"Людина виходить сонна, а ти йому бажаєш доброго ранку, гарного дня з посмішкою - вже життя змінюється", - каже чоловік.

Почувши про конкурс на кращого двірника, жителі району вивісили інструкцію як і де голосувати.

"Я дала завдання внучці і синові - проголосувати за нашого Мирона, тому що у мене немає комп'ютера", - говорить місцева жителька Христина Зейкан.

Найкращого двірника міста вибирали в соцмережі. З більш сотні кандидатів за кількістю лайків вибрали шістьох фіналістів. Всі отримали грамоти, премії та екскурсії по Україні. Переміг - Мирон Новоставський. Хвалиться подарунком:

"Вікенд в Європу, автобусний - Краків, Прага, Відень і Будапешт. Я жодного разу ще не був у Європі, поїду з дружиною, як я кажу - з моїм секретарем".

Тепер в планах у кращого двірника - скоріше зробити закордонні паспорти і знайти гідне місце для винагороди.

Конкурс на кращого двірника (відео: youtube.com/Сегодня)

Нагадаємо, у Львові контролерів громадського транспорту озброїли відеореєстраторами. За допомогою них вони будуть боротися з "зайцями".

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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