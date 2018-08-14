"Спасут жизнь": в Минздраве рассказали, как правильно употреблять в пищу грибы

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В Минздраве предупреждают, что с грибами нужно быть очень осторожными

В пресс-службе министерства здравоохранения напомнили украинцам, как правильно собирать и употреблять грибы. Минздрав предупредило, что в Украине очень много отравлений грибами с летальным исходом.

Врачи советуют отказаться от потребления дикорастущих грибов, а заменить их теми, что выращивают искусственно. Также ни в коем случае не стоит покупать грибы на стихийных рынках.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Если же вы все же решили пойти в лес на "тихую охоту", тогда не берите слишком молодые или старые грибы – ведь их легко перепутать с ядовитыми.

"Собирайте только хорошо знакомые вам грибы, внимательно их осматривайте. Если у вас возникают малейшие сомнения — откажитесь от их употребления", - советуют в пресс-службе министерства.

Также не рекомендуется собирать грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, ведь они могут быть вредными для здоровья, Как известно, грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.

Нужно и не забывать о погодных условиях, ведь в засуху гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов. Подчеркивается, что ни при каких обстоятельствах не нужно пробовать сырые грибы.

Если вы уже собрали корзину, то следует помнить такие правила приготовления.

Готовят грибы в течение первых суток после того, как их собрали, не позже.

"Помните о технике приготовления грибов. Недоваренные грибы могут оказаться ядовитыми. Варить грибы необходимо не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут", - дают советы в Минздраве.

Блюда с грибами в холодильнике можно хранить только в эмалированной посуде и не более суток.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

Добавим, что грибы не рекомендуется употреблять женщинам в период беременности и грудного вскармливания, детям до 12 лет и людям пожилого возраста.

Фото: facebook.com/moz.ukr

"Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней. Если у вас проявился хотя бы один из симптомов отравления - немедленно вызывайте врача! Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, потому что их лабораторное исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение", - рассказывают врачи.

Отмечается, что даже в случае отравления нужно сразу обратиться в больницу, а не займайтися самолечением, ведь это может угрожать вашей жизни.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

Ранее в Киеве 6 человек отравились грибами. Одного из них сразу перевели в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных оценивался как достаточно тяжелое.

До этого в селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области многодетная семья отравилась грибами, в результате чего умерла мать и 11-летний сын.

Также мы писали, что под Харьковом пятеро человек отравились грибами.

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