"Врятують життя": в МОЗ розповіли, як правильно вживати гриби

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В МОЗ попереджають, що з грибами потрібно бути дуже обережними

В прес-службі міністерства охорони здоров'я нагадали українцям, як правильно збирати та вживати гриби. МОЗ попередило, що в Україні дуже багато отруєнь грибами з летальними наслідками.

Лікарі радять відмовитися від споживання дикорослих грибів, а замінити їх тими, що вирощують штучно. Також ні в якому разі не варто купувати гриби на стихійних ринках.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Якщо ж ви все ж вирішили піти в ліс на "тихе полювання", тоді не беріть занадто молоді чи старі гриби – адже їх легко переплутати з отруйними.

"Збирайте лише добре знайомі вам гриби, уважно їх оглядайте. Якщо у вас виникають найменші сумніви — відмовтеся від їх споживання", - радять в прес-службі міністерства.

Також не рекомендується збирати гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже вони можуть бути шкідливими для здоров'я Як відомо, гриби вбирають в себе отруйні речовини, в тому числі важкі метали.

Потрібно і не забувати про погодні умови, адже в посуху гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів. Підкреслюється, що ні за яких обставин не потрібно куштувати сирі гриби.

Якщо ви назбирали кошик, то варто пам'ятати такі правила приготування.

Готують гриби протягом першої доби після того, як їх зібрали, не пізніше.

"Пам’ятайте про техніку приготування грибів. Недоварені гриби також можуть виявитись отруйними. Варити гриби необхідно не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин", - дають поради в МОЗ.

Страви з грибами в холодильнику можна зберігати лише в емальованому посуді і то - не більше доби.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

Додамо, що гриби не рекомендовано вживати жінкам у період вагітності і грудного вигодовування, дітям до 12 років і людям літнього віку.

Фото: facebook.com/moz.ukr

"Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Якщо у вас проявився хоча б один із симптомів отруєння - негайно викликайте лікаря! Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти, тому що їх лабораторне дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування", - розповідають лікарі.

Відзначається, що навіть у випадку отруєння треба відразу звернутися в лікарню, а не займайтися самолікуванням, адже це може загрожувати вашому життю.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

Раніше в Києві 6 осіб отруїлися грибами. Одного з них відразу перевели в стаціонарне відділення в задовільному стані, стан решти п'ятьох оцінювався як досить важкий.

До цього в селі Ясеново Друге Любашівського району Одеської області багатодітна сім'я отруїлася грибами, в результаті чого померла мати і 11-річний син.

Також ми писали, що під Харковом п'ятеро осіб отруїлися грибами.

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