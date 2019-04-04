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Сравнил Украину с порноактрисой: у Зеленского объяснили скандальную шутку

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 09:14
Сравнил Украину с порноактрисой: у Зеленского объяснили скандальную шутку
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

В штабе Владимира Зеленского объяснили, почему он сравнивал Украину с порноактрисой в Юрмале

В штабе Владимира Зеленского, который вызвал на дебаты Петра Порошенко, прокомментировали его скандальные слова об Украине и порноактрисе, сказанные актером "Квартала 95" в латвийской Юрмале.

Так, советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова признала в эфире "Громадського", что та шутка была абсолютно неудачной, но она остается просто шуткой.

Сравнил Украину с порноактрисой: у Зеленского объяснили скандальную шутку

Скриншот

"Я специально пересмотрела этот сюжет, который был в Юрмале. Там речь идет не о женщине легкого поведения, там было про порноактрису... Я считаю, что это абсолютно неудачная шутка, но давайте останемся на том, что это была шутка", - сказала она. 

По мнению Венедиктовой, эта шутка была "связана с болью человека, который ездит по миру и видит отношение к украинцам и к гастарбайтерам из Украины".

Напомним, выступление, на котором был показан скандальный номер, проходило в Юрмале во время фестиваля в 2016 году. Это была пародия на Петра Порошенко, Виктора Януковича и Виталия Кличко. Тогда актеры "Квартала 95" назвали Украину "нищей" и "актрисой немецкого фильма для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны". Позже юмористы сказали, что речь шла именно о власти, а не стране в целом.

Пародия Зеленского на власть в Украине

Ранее мы писали о том, что Петр Порошенко согласился на "ультиматум" своего оппонента на выборах 2019 Владимира Зеленского относительно проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Решение Порошенко вызвало в сети достаточно бурную реакцию.

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