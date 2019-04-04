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Порівняв Україну з порноактрисою: у Зеленського пояснили скандальний жарт

STYLERЖиття    04.04.2019 - 09:14
Порівняв Україну з порноактрисою: у Зеленського пояснили скандальний жарт
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

У штабі Володимира Зеленського пояснили, чому він порівнював Україну з порноактрисою в Юрмалі

У штабі Володимира Зеленського, який викликав на дебати Петра Порошенка, прокоментували його скандальні слова про Україну і порноакторку, сказані актором "Кварталу 95" у латвійській Юрмалі.

Так, радник Зеленського з правових питань Ірина Венедиктова визнала в ефірі "Громадського", що той жарт був абсолютно невдалим, але він залишається просто жартом.

Порівняв Україну з порноактрисою: у Зеленського пояснили скандальний жарт

Скріншот

"Я спеціально переглянула цей сюжет, який був у Юрмалі. Там мова йде не про жінку легкої поведінки, там було про порноактрису... Я вважаю, що це абсолютно невдалий жарт, але давайте зійдемося на тому, що це був жарт", - сказала вона.

На думку Венедиктової, цей жарт був "пов'язаний з болем людини, яка їздить по світу і бачить ставлення до українців і до гастарбайтерів з України".

Нагадаємо, виступ, на якому був показаний скандальний номер, проходив в Юрмалі під час фестивалю в 2016 році. Це була пародія на Петра Порошенка, Віктора Януковича і Віталія Кличка. Тоді актори "Кварталу 95" назвали Україну "убогою" і "актрисою німецького фільму для дорослих", яка "готова прийняти будь-яку кількість з будь-якої сторони". Пізніше гумористи сказали, що мова йшла саме про владу, а не країну в цілому.

Пародія Зеленського на владу в Україні

Раніше ми писали про те, що Петро Порошенко погодився на "ультиматум" свого опонента на виборах 2019 Володимира Зеленського щодо проведення дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві. Рішення Порошенка викликало в мережі досить бурхливу реакцію.

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