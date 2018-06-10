В США нашли мертвым известного 20-летнего актера

Причины смерти молодого актера выясняются

В штате Калифорния, США обнаружили мертвым 20-летнего известного актера Джексона Оделла. Об этом сообщает издание TMZ.

Молодого американского актера Джексона Оделла обнаружили мертвым в его доме в Сан-Фернандо, Калифорния. Полиция выясняет обстоятельства смерти актера и по предварительным данным, на его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

На данный момент проводится экспертиза для того, чтобы определить от чего скончался 20-летний парень.

Фото: Джексон Оделл (twitter.com/MirrorCeleb)

Джексон Оделл начал сниматься рано, в возрасте 12 лет. Популярность ему принесло участие в сериале "Голдберги".

Кроме того, Оделл снялся в таких фильмах, как "Джоди Моди и нескучное лето" и "Современная семейка". Принимал участие во многих телевизионных проектах для подростков.

В последнее время артист активно занимался музыкой и недавно написал несколько песен к фильму Forever Your Girl.

Напомним, умерла известная российская актриса.

Заслуженная артистка России, известная главными ролями в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный" Татьяна Малыщицкая. Актриса умерла в Сенкт-Петербурге, Россия, в возрасте 58 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Камерного театра Малыщицкого, в котором на протяжении многих лет работала актриса.

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