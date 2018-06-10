У США знайшли мертвим відомого 20-річного актора

Причини смерті молодого актора з'ясовуються

В штаті Каліфорнія, США, виявили мертвим 20-річного відомого актора Джексона Оделла. Про це повідомляє видання TMZ.

Молодого американського актора Джексона Оделла виявили мертвим у його будинку в Сан-Фернандо, Каліфорнія. Поліція з'ясовує обставини смерті актора і за попередніми даними, на його тілі не було виявлено слідів насильницької смерті.

На даний момент проводиться експертиза для того, щоб визначити від чого помер 20-річний хлопець.

Фото: Джексон Оделл (twitter.com/MirrorCeleb)

Джексон Оделл почав зніматися рано, у віці 12 років. Популярність йому принесла участь у серіалі "Голдберги".

Крім того, Оделл знявся в таких фільмах, як "Джоді Моді і нудне літо" і "Сучасна сімейка". Брав участь у багатьох телевізійних проектах для підлітків.

Останнім часом артист активно займався музикою і нещодавно написав кілька пісень до фільму Forever Your Girl.

Нагадаємо, померла відома російська актриса.

Заслужена артистка Росії, відома головними ролями в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Таємниці слідства", "Ливарний" Тетяна Малищицкая. Актриса померла в Санкт-Петербурзі, Росія, у віці 58 років.

Про це повідомила прес-служба Камерного театру Малищицкого, в якому на протязі багатьох років працювала актриса.

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