Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У США знайшли мертвим відомого 20-річного актора

STYLERLIFE        10.06.2018 - 21:35
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Причини смерті молодого актора з'ясовуються

В штаті Каліфорнія, США, виявили мертвим 20-річного відомого актора Джексона Оделла. Про це повідомляє видання TMZ.

Молодого американського актора Джексона Оделла виявили мертвим у його будинку в Сан-Фернандо, Каліфорнія. Поліція з'ясовує обставини смерті актора і за попередніми даними, на його тілі не було виявлено слідів насильницької смерті.

На даний момент проводиться експертиза для того, щоб визначити від чого помер 20-річний хлопець.

Фото: Джексон Оделл (twitter.com/MirrorCeleb)

Джексон Оделл почав зніматися рано, у віці 12 років. Популярність йому принесла участь у серіалі "Голдберги".

Крім того, Оделл знявся в таких фільмах, як "Джоді Моді і нудне літо" і "Сучасна сімейка". Брав участь у багатьох телевізійних проектах для підлітків.

Останнім часом артист активно займався музикою і нещодавно написав кілька пісень до фільму Forever Your Girl.

Нагадаємо, померла відома російська актриса.

Заслужена артистка Росії, відома головними ролями в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Таємниці слідства", "Ливарний" Тетяна Малищицкая. Актриса померла в Санкт-Петербурзі, Росія, у віці 58 років.

Про це повідомила прес-служба Камерного театру Малищицкого, в якому на протязі багатьох років працювала актриса.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)

 

Помер культовий радянський актор, зірка "Сибіріади" Помер один з головних героїв фільму "Любов і голуби"
Теги: актор, умер, смерть
"Аморальні фото": виховательку дитсадка звільнили за знімки в соцмережах
"Майбутні чемпіони": Шевченко показав зворушливі фото старших синів
"Треба з Росією дружити": соцмережі розлютило відео з молоддю, зняте у Києві
Відома українська співачка вперше стала мамою
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся