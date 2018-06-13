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Стал миллионером: в Киеве следователь полиции продал 42 ящика вещественных доказательств

STYLERLIFE        13.06.2018 - 14:20
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Преступнику объявлено о подозрении

Следователь следственного отдела Оболонского управления полиции продал 42 ящика вещественных доказательств и обогатился почти на два миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Киеве следователь продал третьим особам 42 ящика с арестованным оборудованием, принадлежащих частной компании. Компания понесла ущерб на 1,8 миллиона гривен.

Прокуратура города Киева уже сообщила о подозрении следователю, который совершил противоправные действия. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и передаче арестованного имущества третьим лицам по части 3 статьи 365 УК Украины.

Выяснилось, что сотрудник полиции проводил расследование уголовного производства по факту покушения на получение суммы бюджетного возмещения должностными лицами. К нему обратился злоумышленник с предложением незаконно завладеть арестованным имуществом частной компании, которое фигурировало в расследовании.

Следователь согласился и, хотя у него на руках было разрешение только на осмотр товарно-материальных ценностей, он смог вынести из складского помещения 42 деревянных ящика с арестованным оборудованием для газоперекачивающих агрегатов, которое принадлежало частной компании. Украденное имущество было передано злоумышленнику.

Частной компании в результате противоправных действий был нанесен ущерб в размере 1,8 миллиона гривен.

Следователю по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Кстати, во Львове полицейский сбил велосипедистку.

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Теги: следователь, полицейский, преступление
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