Став мільйонером: у Києві слідчий поліції продав 42 скриньки речових доказів

Злочинцю оголошено про підозру

Слідчий слідчого відділу Оболонського управління поліції продав 42 скриньки речових доказів і збагатився майже на два мільйони гривень. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

У Києві слідчий продав третім особам 42 скриньки з заарештованим обладнанням, що належать приватній компанії. Компанія зазнала збитків на 1,8 мільйона гривень.

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру слідчому, який вчинив протиправні дії. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень і передачі арештованого майна третім особам за частиною 3 статті 365 КК України.

З'ясувалося, що співробітник поліції проводив розслідування кримінального провадження за фактом замаху на отримання суми бюджетного відшкодування посадовими особами. До нього звернувся зловмисник з пропозицією незаконно заволодіти арештованим майном приватної компанії, яка фігурувала в розслідуванні.

Слідчий погодився і, хоча у нього на руках був дозвіл тільки на огляд товарно-матеріальних цінностей, він зміг винести з складського приміщення 42 дерев'яних ящика з заарештованим обладнанням для газоперекачувальних агрегатів, яке належало приватній компанії. Вкрадене майно було передано зловмиснику.

Приватній компанії в результаті протиправних дій було завдано збитків у розмірі 1,8 мільйона гривень.

За клопотанням прокуратури слідчому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Розслідування триває.

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