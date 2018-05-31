"Стальная дисциплина": фоторепортаж с первого выпуска Академии патрульной полиции в Киеве

Проект реализовали при поддержке Канады и США

31 мая в Киеве прошли торжества по случаю презентации работы команды первой в Украине Академии патрульной полиции, а также выпуска 83 слушателей.

Госучреждение "Академия патрульной полиции" создано 5 июля 2017 года. Над проектом Академии работали МВД, Национальная полиция совместно с партнерами из США и Канады.

Фото: Во время принятия присяги патрульные полицеские кладут руку на жетоны, которые они только что получили (РБК-Украина, Виталий Носач)

Первый выпуск Академии патрульной полиции в Киеве презентовал Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он пообещал, что Академия будет работать постоянно и будет набирать обороты.

Фото: Арсен Аваков презентовал первый выпуск Академии патрульной полиции (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Мы сегодня видим первых выпускников, которые подготовлены по лучшим методикам. Эти методики серьезно отличаются от тех, по которым раньше готовили в так называемых школах милиции или в других учреждениях подготовки. Мы очень рассчитываем, что эта новая философия и новая структура подготовки даст нам новое качество службы на улице. Это главное", - отметил Арсен Аваков.

Стальная дисциплина и новые традиции

В Академии патрульной полиции подготовили учебную программу, заложив новые полицейские традиции. Как сообщает пресс-служба, за время подготовки Академии в учреждении ввели стальную дисциплину, обеспечили профессиональную подготовку первые 83 выпускников.

Фото: Начальник Академии - подполковник полиции Вадим Лесничук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Учеба в Академии длится 80 учебных дней. После окончания учебы полицейские получают жетоны. Затем департамент патрульной полиции распределяет их по управлениям патрульной полиции, после чего они могут заступать на патрулирование.

Фото: Выпускники Академии были разделены на четыре группы (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Раньше патрульних полицейских в Украине готовили разные учебные подразделения. Например, Национальная академия внутренних дел МВД Украины. В наших амбициозных планах и в перспективе – создать условия, чтобы Академия готовила всех полицейских", - комментирует Марина Давыдова, специалист по связям с общественностью Академии патрульной полиции.

Как поступить на подготовку в Академию патрульной полиции?

Для этого надо сперва поступить на службу в подразделения патрульной полиции. Условия для вступления есть на сайте Национальной полиции Украины и Патрульной полиции Украины. В дальнейшем полицейского отправляют в Академию, чтобы тот прошел первичную профессиональную подготовку. Те, кого приняли на службу в полицию первые, направляют в Академию по распределению.

Фото: Шкафчики тех, кто выбыл из учебы, помечают красной лентой, чтобы напомнить, что расслабляться в учебе не стоит (РБК-Украина, Виталий Носач)

Полицейские в Академии изучают 35 предметов. Среди них – тактическая и огневая подготовки, этика, коммуникация, основы кримінального права и другие.

Фото: В Академии обучалось много женщин (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Сегодня мы – единственное учреждение, которое учит будущих патрульных полицейских безопасному вождению автомобиля", - комментируют в пресс-службе.

Фото: "А теперь зачетки уже вам не нужны", - сказали полицейским, и те синхронно и эффектно подбросили их вверх (РБК-Украина, Виталий Носач)

Утро в Академии начинается в 6.00 с физзарядки. Затем – душ, завтрак, утреннее построение и занятия до обеда. После перерыва на обед – второй блок учебы. Потом – спортивные состязания, общение с интересными людьми.

Фото: Современная комната для огневой подготовки. Скоро сюда привезут оборудование, которое будет "стрелять" шариками в ответ, что позволит эффективнее получать навыки стрельбы (РБК-Украина, Виталий Носач)

День будущих патрульных полицейских завершается вечерним построением и ужином в 22.00. Потом слушатели могут отдохнуть или посвятить время самообразованию.

Ранее в Киевской области стартовали совместные учения военных Нацгвардии и канадских инструкторов.