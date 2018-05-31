"Сталева дисципліна": фоторепортаж із першого випуску Академії патрульної поліції в Києві

Проект реалізували за підтримки Канади і США

31 травня в Києві пройшли урочистості з нагоди презентації роботи команди першої в Україні Академії патрульної поліції, а також випуску 83 слухачів.

Держустанова "Академія патрульної поліції" створена 5 липня 2017 року. Над проектом Академії працювали МВС, Національна поліція спільно з партнерами зі США та Канади.

Фото: Під час прийняття присяги патрульні поліцейські кладуть руку на жетони, які вони щойно отримали (РБК-Україна, Віталій Носач)

Перший випуск Академії патрульної поліції в Києві презентував Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він пообіцяв, що Академія буде працювати постійно і набиратиме обертів.

Фото: Арсен Аваков презентував перший випуск Академії патрульної поліції (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Ми сьогодні бачимо перших випускників, які підготовлені за найкращими методиками. Ці методики серйозно відрізняються від тих, за якими раніше готували в так званих школах міліції або в інших установах підготовки. Ми дуже розраховуємо, що ця нова філософія і нова структура підготовки дасть нам нову якість служби на вулиці. Це головне", - зазначив Арсен Аваков.

Сталева дисципліна і нові традиції

В Академії патрульної поліції підготували навчальну програму, заклавши нові поліцейські традиції. Як повідомляє прес-служба, за час підготовки Академії в установі ввели сталеву дисципліну, забезпечили професійну підготовку перших 83 випускників.

Фото: Начальник Академії - підполковник поліції Вадим Лісничук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Навчання в Академії триває 80 навчальних днів. Після закінчення навчання поліцейські отримують жетони. Потім департамент патрульної поліції розподіляє їх по управліннях патрульної поліції, після чого вони можуть заступати на патрулювання.

Фото: Випускники Академії були розділені на чотири групи (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Раніше патрульних поліцейських в Україні готували різні навчальні підрозділи. Наприклад, Національна академія внутрішніх справ МВС України. У наших амбітних планах і в перспективі – створити умови, щоб Академія готувала всіх поліцейських", - коментує Марина Давидова, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю Академії патрульної поліції.

Як вступити на підготовку в Академію патрульної поліції?

Для цього треба спочатку вступити на службу в підрозділи патрульної поліції. Умови для вступу є на сайті Національної поліції України та Патрульної поліції України. Надалі поліцейського відправляють в Академію, щоб той пройшов первинну професійну підготовку. Ті, кого прийняли на службу в поліцію вперше направляють в Академію за розподілом.

Фото: Шафки тих, хто вибув з навчання, позначають червоною стрічкою, щоб нагадати, що розслаблятися в навчанні не варто (РБК-Україна, Віталій Носач)

Поліцейські в Академії вивчають 35 предметів. Серед них – тактична і вогнева підготовки, етика, комунікація, основи кримінального права та інші.

Фото: У Академії навчалося й багато жінок (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Сьогодні ми – єдина установа, яка навчає майбутніх патрульних поліцейських безпечному водінню автомобіля", - коментують у прес-службі.

Фото: "А тепер залікові книжки вже вам не потрібні", - сказали поліцейським, і ті синхронно і ефектно підкинули їх вгору (РБК-Україна, Віталій Носач)

Ранок в Академії починається о 6.00 з фіззарядки. Потім - душ, сніданок, ранкове шикування і заняття до обіду. Після перерви на обід – другий блок навчання. Потім – спортивні змагання, спілкування з цікавими людьми.

Фото: Сучасна кімната для вогневої підготовки. Скоро сюди привезуть обладнання, яке буде "стріляти" кульками у відповідь, що дозволить ефективніше отримувати навички стрільби (РБК-Україна, Віталій Носач)

День майбутніх патрульних поліцейських завершується вечірнім шикуванням і вечерею о 22.00. Потім слухачі можуть відпочити або присвятити час самоосвіті.

Раніше в Київській області стартували спільні навчання військових Нацгвардії і канадських інструкторів.