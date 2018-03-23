Стало известно, как будет выглядеть один из киевских парков после реконструкции (фото)

В столичном парке ожидается капитальный ремонт

В Днепровском районе Киева проведут капитальный ремонт парка "Победа". Стало известно, как будет выглядеть парк после реконструкции. Об этом сообщается на странице КО "Київзеленбуд" в соцсети Facebook.

На территории парка, расположенного недалеко от станции метро "Дарница", появится дом садовника, детская площадка и общественные туалеты. А вход в парк, на главной аллее которого можно увидеть Курган Бессмертия и фонтан, украсят разнообразными элементами паркового дизайна.

Фото: Реконструкция парка (facebook.com/zelenbud)

Зеленую часть парка планируют разбить на четыре тематические зоны: прогулочную, спортивную, детскую и зону "тихого отдыха".

Фото: Реконструкция (facebook.com/zelenbud)

В парке обустроят пешеходные дорожки и аллеи, а также установят современные лавки, урны и беседки. Также планируется сделать волейболную, баскетбольную и workout-полощадки для любителей активного отдыха.

Скриншот поста (facebook.com/zelenbud)

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