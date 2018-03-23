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Стало відомо, як виглядатиме один з київських парків після реконструкції (фото)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:55
Фото: Парк "Перемога" (Lidia Furs/facebook)
Фото: Парк "Перемога" (Lidia Furs/facebook)

У столичному парку очікується капітальний ремонт

У Дніпровському районі Києва проведуть капітальний ремонт парку "Перемога". Стало відомо, як виглядатиме парк після реконструкції. Про це повідомляється на сторінці КО "Київзеленбуд" в соцмережі Facebook.

На території парку, розташованого недалеко від станції метро "Дарниця", з'явиться будинок садівника, дитячий майданчик і громадські туалети. А вхід у парк, на головній алеї якого можна побачити Курган Безсмертя і фонтан, прикрасять різноманітними елементами паркового дизайну.

Фото: Реконструкція парку (facebook.com/zelenbud)

Зелену частину парку планують розбити на чотири тематичні зони: прогулянкову, спортивну, дитячу і зону тихого відпочинку.

 

Фото: Реконструкція (facebook.com/zelenbud)

У парку облаштують пішохідні доріжки та алеї, а також встановлять сучасні лавки, урни й альтанки. Також планується зробити волейбольну, баскетбольну і workout-майданчики для любителів активного відпочинку.

Скріншот поста (facebook.com/zelenbud)

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Теги: Київ, парк, реконструкция, коммунальщики
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