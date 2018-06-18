Стало известно, какие военные не будут участвовать в ООС

Полторак назвал военнослужащих, которые не будут задействованы в боевых действиях

Стало известно, кто из военных не будет участвовать в ООС. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

Так, в боевых действиях на востоке Украины не будут задействованы военнослужащие Государственной службы транспорта, поскольку ведомство находится в составе министерства обороны более полугода.

"С первого дня, от начала боевых действий на востоке Украины, военнослужащие Государственной службы транспорта находились рядом с бойцами Вооруженных Сил Украины. Военнослужащие Государственной службы транспорта ремонтировали мосты, путепроводы, помогали в развитии опорных пунктов", – отметил Полторак.

Министр обороны подчеркнул, что эти военные принимают участие в строительстве объектов инфраструктуры для жизнедеятельности войск, и "выполняют это задание ответственно и качественно".

"Ни один из военнослужащих срочной службы не будет задействован в выполнении задач на востоке Украины, они будут проходить обучение в учебных центрах", – добавил Полторак.

Ранее волонтер рассказал о новом продвижении ВСУ под Горловкой.

Вооруженные силы Украины, по мнению волонтера, бойца спецподразделения "Ежик", Анатолия Токарева, продвинулись на несколько шагов к освобождению Донецка. Он считает, что украинские войска заняли удобную позицию для контроля вражеских пунктов и ведения флангового перекрестного огня.

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