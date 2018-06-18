Стало відомо, які військові не будуть брати участь у ООС

Полторак назвав військовослужбовців, які не будуть задіяні в бойових діях

Стало відомо, хто з військових не буде брати участь в ООС. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба відомства.

Так, в бойових діях на сході України не будуть задіяні військовослужбовці Державної служби транспорту, оскільки відомство перебуває у складі міністерства оборони більше півроку.

"З першого дня, від початку бойових дій на сході України, військовослужбовці Державної служби транспорту були поруч із бійцями Збройних Сил України. Військовослужбовці Державної служби транспорту ремонтували мости, шляхопроводи, допомагали у розвитку опорних пунктів", – зазначив Полторак.

Міністр оборони підкреслив, що ці військові беруть участь у будівництві об'єктів інфраструктури для життєдіяльності військ, і "виконують це завдання відповідально і якісно".

"Ні один з військовослужбовців строкової служби не буде задіяний у виконанні завдань на сході України, вони будуть проходити навчання в навчальних центрах", – додав Полторак.

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