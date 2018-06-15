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Стало известно, кому принадлежит брошенный на трассе Киев-Днепр спорткар

STYLERLIFE        15.06.2018 - 22:56
Фото: facebook.comthetopgir
Фото: facebook.comthetopgir

Элитный автомобиль оставили посреди дороги

Выяснилось, кому принадлежит элитный спорткар Aston Martin DB11, который нашли брошенным на трассе Киев-Днепр. Об этом сообщил PR-директор компании "Биосфера" Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

Оказалось, владелец автомобиля – крымчанин Илья Каинов.

Фото: Записка на лобовом стекле авто (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

"Расставлю точки над і – что произошло в истории с разбитым Aston Martin на Харьковской трассе и причем здесь блокнот "Биосферы". Машина принадлежит крымчанину Илье Каинову, который и был за рулём. В этом легко убедиться, взглянув на протокол, заехав на штрафплощадку в Краснограде, позвонив в автосалон Aston Martin (это не АТБ, они своих клиентов знают в лицо) или попросту проверив номера по базе данных", - написал он.

Фото: Акт осмотра авто (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Он рассказал, что в момент аварии мимо проезжал соучредитель компании Владислав Гуристримба. Он помог пострадавшему водителю выбраться из авто.

"Хоть и слегка разбивший голову, Илья Каинов настоял на том, что ему кровь из носу (не такая уж и фигура речи) нужно успеть на рейс и попросил у Владислава листок бумаги. Полицейских и эвакуатор встречал уже Владислав. На самолет, насколько нам известно, Илья успел", - подытожил Шевченко.

Скриншот поста (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Ранее сообщалось, что на трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар.

Очевидно, владелец авто попал в ДТП. Судя по фото, повреждения машины не сильно критические, хотя ремонт Aston Martin будет недешевым. Стоимость такой машины превышает 8 млн грн.

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Теги: спорткар, авто, машина
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