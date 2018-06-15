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Стало відомо, кому належить кинутий на трасі Київ-Дніпро спорткар

STYLERLIFE        15.06.2018 - 22:56
Фото: facebook.comthetopgir
Фото: facebook.comthetopgir

Елітний автомобіль залишили посеред дороги

З'ясувалося, кому належить елітний спорткар Aston Martin DB11, який знайшли кинутим на трасі Київ-Дніпро. Про це повідомив PR-директор компанії "Біосфера" Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Виявилося, що власник автомобіля – кримчанин Ілля Каїнов.

Фото: Записка на лобовому склі авто (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

"Розставлю крапки над і – що сталося в історії з розбитим Aston Martin на Харківській трасі і причому тут блокнот "Біосфери". Машина належить кримчанину Іллі Каїнову, який і був за кермом. У цьому легко переконатися, поглянувши на протокол, заїхавши на штрафмайданчик в Краснограді, зателефонувавши в автосалон Aston Martin (це не АТБ, вони своїх клієнтів знають в обличчя) або просто перевіривши номери по базі даних", - написав він.

Фото: Акт огляду авто (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Він розповів, що в момент аварії повз проїжджав співзасновник компанії Владислав Гуристримба. Він допоміг постраждалому водієві вибратися з авто.

"Хоч і трохи розбив голову, Ілля Каїнов наполіг на тому, що йому кров з носу (не така вже й фігура мови) потрібно встигнути на рейс і попросив у Владислава листок паперу. Поліцейських і евакуатор зустрічав вже Владислав. На літак, наскільки нам відомо, Ілля встиг", - підсумував Шевченко.

Скріншот поста (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Раніше повідомлялося, що на трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар.

Очевидно, власник авто потрапив у ДТП. Судячи з фото, пошкодження машини не дуже критичні, хоча ремонт Aston Martin буде недешевим. Вартість такої машини перевищує 8 млн грн.

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Теги: спорткар, авто, машина
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
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