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Стало известно, где похоронят солиста группы "Нэнси"

STYLERЖизнь    19.10.2018 - 16:22
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Музыкант умер на 31-м году жизни

В четверг, 18 октября, скончался участник популярной в 90-е годы группы "Нэнси" Сергей Бондаренко. Похоронят исполнителя в Киеве 20 октября. Об этом российским СМИ сообщил музыкант Алексей Горбашов.

"Сергея похоронят в Киеве в субботу", - сказал Горбашов, отметив, что Бондаренко умер в реанимации. Гитарист коллектива Алексей Цыплаков подтвердил информацию, указав, что смерть певца произошла по причине болезни. Для коллег и близких новость была внезапной и шокирующей.

Стало известно, где похоронят солиста группы &quot;Нэнси&quot;

Сергей Бондаренко Фото: facebook.com/singer.nensi

Напомним, Бондаренко родился в 1987 году в городе Константиновка Донецкой области. Группу "Нэнси" в 1992 году создал его отец, а самую большую популярность группе принесла песня "Дым сигарет с ментолом".

В 1994 году песни "Нэнси" звучали на всех радиостанциях России. В 1995 году вышел первый компакт-диск. В 1996 году на Первом канале (ОРТ) в программе "МузОбоз" Иван Демидов назвал группу "Нэнси" лучшей в России и СНГ.

Как сообщалось ранее, в 2016 году сотрудники Федеральной миграционной службы РФ не впустили в Россию Сергея Бондаренко. Украинец с 1996 года проживал в Москве.

По словам очевидцев, группа  "Нэнси" "начинала по кабакам". В начале 90-х Бондаренко приписал авторство популярной на западе страны свадебной песни "Плаття твоє із ситцю" себе и "вечно отбивался от других "авторов" вопросом: а где доказательства, что это ваше?" - речь идет о песне "Дым сигарет с ментолом".

Также мы писали, что умер популярный актер из сериала "Склифосовский". Александр Машатков скончался на 59-м году жизни. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. 

Видео: РБК-Украина

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