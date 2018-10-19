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Стало відомо, де поховають соліста групи "Ненсі"

STYLERЖиття    19.10.2018 - 16:22
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Музикант помер на 31-му році життя

У четвер, 18 жовтня, помер учасник популярного в 90-і роки групи "Ненсі" Сергій Бондаренко. Поховають виконавця в Києві 20 жовтня. Про це російським ЗМІ повідомив музикант Олексій Горбашов.

"Сергія поховають у Києві в суботу", - сказав Горбашов, зазначивши, що Бондаренко помер у реанімації. Гітарист колективу Олексій Циплаков підтвердив інформацію та сказав, що смерть співака сталася з причини хвороби. Для колег і близьких новина була раптовою і шокуючою.

Стало відомо, де поховають соліста групи &quot;Ненсі&quot;

Сергій Бондаренко Фото: facebook.com/singer.nensi

Нагадаємо, Бондаренко народився в 1987 році у місті Костянтинівка Донецької області. Групу "Ненсі" у 1992 році створив його батько, а найбільшу популярність групі принесла пісня "Дим сигарет з ментолом".

У 1994 році пісні "Ненсі" звучали на всіх радіостанціях Росії. У 1995 році вийшов перший компакт-диск. У 1996 році на Першому каналі (ГРТ) в програмі "МузОбоз" Іван Демидов назвав групу "Ненсі" кращою в Росії та СНД.

Як повідомлялося раніше, в 2016 році співробітники Федеральної міграційної служби РФ не впустили у Росію Сергія Бондаренка. Українець з 1996 року проживав в Москві.

За словами очевидців, група "Ненсі" "починала по кабаках". На початку 90-х Бондаренко приписав авторство популярною на заході країни весільної пісні "Плаття твоє із ситцю" собі "вічно відбивався від інших "авторів" питанням: а де докази, що це ваше?" - йдеться про пісню "Дим сигарет з ментолом".

Також ми писали, що помер популярний актор з серіалу "Скліфосовський". Олександр Машатков помер на 59-му році життя. Причиною смерті артиста став тромб, що відірвався.

Відео: РБК-Україна

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