Как не стать жертвой туроператора: простые советы

Благодаря ним, вы сохраните нервы и средства

Туристические агентства в Украине научились зарабатывать на туристах при помощи простых хитростей, которые, как правило, прописаны в договоре. Об этом сообщает "ТСН.Тиждень".

Так, первой из них является место проживание. Вне зависимости от выбранной страны, нужно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, цены достаточно часто указывают в долларах. И это уже является категорическим обманом.

Во-вторых, в проданный по цене "люкс" турист может так и не попасть. Чтобы этого избежать, от туроператора нужно сразу же требовать подтверждения на бронирование номера.

Следующим моментом, на который нужно обратить внимание – перед покупкой тура, необходимо проверить рейтинг туроператора. Ведь по закону, если он будет "на нуле", туристы не смогут получить назад свои средства. По словам президента Украинской ассоциации турагентств Антона Рудича, сейчас в стране действует около трех тысяч туроператоров. И только 20% от них являются честными и не скрывают реального финансового состояния.

Также нужно обратить внимание на медицинскую страховку. По словам руководителя отделения туристического страхования Елены Дяченко, туристу могут предложить один вариант за 70 евроцентов, а второй – за 1,4 евро. Оба они покрывают лечение на 30 тысяч евро. Вот здесь и начинается обман: одна из них, например, покрывает только насморк, а вторая только высокое давление. И если ваш диагноз не подпадает под оглашенные условия, туристу придется платить самому. Поэтому рекомендуется брать полный пакет страхования.

Кстати, изнурительные трудовые будни ничего хорошего не сулят. Поэтому стоит продумать свой отпуск, чтобы он получился по-настоящему незабываемым, а приятные моменты вспоминались еще долго. Если у вас никогда не было опыта поездок за границу, то следует изучить возможные проблемы, с которыми может столкнуться начинающий турист.

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