Як не стати жертвою туроператора: прості поради

Завдяки ним, ви збережете нерви і кошти

Туристичні агентства в Україні навчилися заробляти на туристах за допомогою простих хитрощів, які, як правило, прописані в договорі. Про це повідомляє "ТСН.Тиждень".

Так, першою з них є місце проживання. Незалежно від обраної країни, потрібно звернути увагу на кілька моментів. По-перше, ціни досить часто вказують в доларах. І це вже є категоричним обманом.

По-друге, у проданий за ціною "люкс" турист може так і не потрапити. Щоб цього уникнути, від туроператора потрібно відразу ж вимагати підтвердження на бронювання номери.

Наступним моментом, на який потрібно звернути увагу – перед покупкою туру, необхідно перевірити рейтинг туроператора. Адже за законом, якщо він буде "на нулі", туристи не зможуть отримати назад свої кошти. За словами президента Української асоціації турагентств Антона Рудича, зараз в країні діє близько трьох тисяч туроператорів. І тільки 20% від них є чесними і не приховують реального фінансового стану.

Також потрібно звернути увагу на медичну страховку. За словами керівника відділення туристичного страхування Олени Дяченко, туристу можуть запропонувати один варіант за 70 євроцентів, а другий – за 1,4 євро. Обидва вони покривають лікування на 30 тисяч євро. Ось тут і починається обман: одна з них, наприклад, покриває тільки нежить, а друга тільки високий тиск. І якщо ваш діагноз не підпадає під оголошені умови, туристу доведеться платити самому. Тому рекомендується брати повний пакет страхування.

До речі, виснажливі трудові будні нічого хорошого не обіцяють. Тому варто продумати свою відпустку, щоб вона вийшла по-справжньому незабутньою, а приємні моменти згадувалися ще довго. Якщо у вас ніколи не було досвіду поїздок за кордон, то слід вивчити можливі проблеми, з якими може зіткнутися починаючий турист.

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