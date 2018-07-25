"Стечение обстоятельств": всплыла странная деталь о свидетеле в деле Зайцевой

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Появилась информация о правоохранителе, который вез обвиняемую на анализ

Адвокат семьи погибших в ДТП в Харькове раскрыла новые детали о свидетеле в деле обвиняемой Алены Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus. Сразу после аварии Зайцеву везла на обследование сотрудница правоохранительных органов Ляна Щербина, которая является старой подругой матери обвиняемой. Оказалось, что Щербина уволилась с места работы. Об этом рассказала адвокат родных погибших в ДТП Лариса Матвеева, сообщает "Обозреватель".

По словам Матвеевой, на допросе в суде Ляна Щербина проходила как свидетель, и не скрывала увольнение. Она объясняла это случайным стечением обстоятельств.

"А факт того, что она в полицейский автомобиль посадила маму обвиняемой, хотя она совершеннолетняя и дееспособная, объяснила просто: Зайцева плакала, а мама ее поддерживала", - сообщила Матвеева.

"После ДТП Щербина, как и Елена Федирко (врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву сразу после аварии и обнаружила в ее крови опиаты - ред.), уволилась с места работы", - отметила адвокат.

Стоит отметить, что врач-нарколог Федирко была единственным специалистом, который видел Зайцеву сразу после ДТП. Именно Федирко зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой. 10 июля она не пришла на судебное заседание, на котором должна была давать показания.

Ранее сообщалось, что суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей. Во вторник, 24 июля, суд продлил меру пресечения еще на два месяца обвиняемым в смертельном ДТП – Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Авария произошла 18 октября 2017 года в Харькове. Внедорожник Lexus, за рулем которого была 20-летняя Зайцева, врезался в Volkswagen Дронова, после чего протаранил толпу около пешеходного перехода. Пятеро человек погибли на месте, еще одна девушка умерла в больнице, еще пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, семьи погибших рассказали о страшном ДТП в Харькове.

Ранее сообщалось, что в Киеве Hummer сбил десятилетнюю девочку. Появилась информация о виновнике аварии.

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