"Збіг обставин": спливла дивна деталь про свідка у справі Зайцевої

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З'явилася інформація про правоохоронця, який віз обвинувачену на аналіз

Адвокат сім'ї загиблих в ДТП в Харкові розкрила нові деталі про свідка у справі обвинуваченої Олени Зайцевої, яка була за кермом автомобіля Lexus. Відразу після аварії Зайцеву везла на обстеження співробітниця правоохоронних органів Ляна Щербіна, яка є старою подругою матері обвинуваченої. Виявилося, що Щербіна звільнилася з місця роботи. Про це розповіла адвокат рідних загиблих в ДТП Лариса Матвєєва, повідомляє "Обозреватель".

За словами Матвєєвої, на допиті в суді Ляна Щербіна проходила як свідок, і не приховувала звільнення. Вона пояснювала це випадковим збігом обставин.

"А факт того, що вона в поліцейський автомобіль посадила маму обвинуваченої, хоча вона повнолітня і дієздатна, пояснила просто: Зайцева плакала, а мама її підтримувала", - повідомила Матвєєва.

"Після ДТП Щербіна, як і Олена Федірко (лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву відразу після аварії і виявила в її крові опіати - ред.), звільнилася з місця роботи", - зазначила адвокат.

Варто відзначити, що лікар-нарколог Федірко була єдиним фахівцем, який бачив Зайцеву відразу після ДТП. Саме Федірко зафіксувала факт наркотичного сп'яніння Зайцевої. 10 липня вона не прийшла на судове засідання, на якому повинна була давати свідчення.

Раніше повідомлялося, що суд залишив Зайцеву і Дронова під вартою. У вівторок, 24 липня, суд продовжив запобіжний захід ще на два місяці обвинуваченим в смертельному ДТП - Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.

Аварія сталася 18 жовтня 2017 року Харкові. Позашляховик Lexus, за кермом якого була 20-річна Зайцева, врізався в Volkswagen Дронова, після чого протаранив натовп біля пішохідного переходу. П'ятеро людей загинули на місці, ще одна дівчина померла в лікарні, ще п'ятеро були госпіталізовані у важкому стані.

Нагадаємо, сім'ї загиблих розповіли про страшну ДТП в Харкові.

Раніше повідомлялося, що в Києві Hummer збив восьмирічну дівчинку. З'явилася інформація про винуватця аварії.

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