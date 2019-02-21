Метели возвращаются: синоптики огорчили украинцев прогнозом

В Украину возвращаются снегопады
Завтра, 22 февраля, Украину ожидает облачная погода. На большей части страны пройдет небольшой снег. Об этом сообщает "Гисметео".
Сильный снег ожидается в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. При этом сильный снег с дождем пройдет в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
В западной части Украины температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -8 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до +6.
В северной и центральной части страны ночью ожидается от -7 до -11 градусов. При этом днем будет -6… -1.
В восточных областях ночью также будет холодно – термометры ночью покажут -11... -6, а днем -7… -3.
На юге Украины ночью ожидается -6… -5, днем - +3...+4.
В столице Украины завтра ночью ожидается температура воздуха в районе -7, а днем будет -6 градусов. Возможны осадки в виде небольшого снега.
Напомним, что синоптики рассказали, сколько продлятся морозы на территории Украины.
Ранее сообщалось, что украинцев пугают внезапным изменением погоды, которое может вызвать головные боли у людей.