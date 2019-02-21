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Метели возвращаются: синоптики огорчили украинцев прогнозом

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 20:43
Метели возвращаются: синоптики огорчили украинцев прогнозом
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В Украину возвращаются снегопады

Завтра, 22 февраля, Украину ожидает облачная погода. На большей части страны пройдет небольшой снег. Об этом сообщает "Гисметео".

Сильный снег ожидается в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.  При этом сильный снег с дождем пройдет в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

В западной части Украины температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -8 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до +6.

В северной и центральной части страны ночью ожидается от -7 до -11 градусов. При этом днем будет -6… -1.

В восточных областях ночью также будет холодно – термометры ночью покажут -11... -6, а днем -7… -3.

На юге Украины ночью ожидается -6… -5, днем - +3...+4.

В столице Украины завтра ночью ожидается температура воздуха в районе -7, а днем будет -6 градусов. Возможны осадки в виде небольшого снега.

Напомним, что синоптики рассказали, сколько продлятся морозы на территории Украины.

Ранее сообщалось, что украинцев пугают внезапным изменением погоды, которое может вызвать головные боли у людей.

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