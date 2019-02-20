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Берегите головы: украинцев пугают внезапным изменением погоды

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 15:49
Берегите головы: украинцев пугают внезапным изменением погоды
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На выходных в большинстве регионов Украины существенно похолодает

Синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, что в ближайшие дни ожидается резкая смена погоды. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко рассказала, что в ближайшие дни не стоит удивляться внезапному ухудшению самочувствия или головным болям, так как на Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой резкое изменение погодных условий.

"Коротко - о ближайших синоптических событиях. Если болит голова или физическое состояние не такое, не удивляйтесь и не пугайтесь. Потому что идет изменение погоды", - рассказала синоптик.

Она предупредила, что в четверг, 21 февраля, ожидается усиление ветра, похолодание и мокрый снег.

"Завтра, 21 февраля, - сильный ветер, на востоке мокрый снег, начало похолодания. Еще пока слабое. Но атмосфера уже начала перестраиваться", - отметила Диденко.

Берегите головы: украинцев пугают внезапным изменением погодыКарта магнитных бурь

В пятницу погода ухудшиться в большинстве областей Украины, а на выходных ожидается сильное снижение температуры.

"22 февраля в большинстве областей Украины дальнейшее похолодание до умеренных морозов. И одновременно - сильный снег, мокрый снег, метели, штормовой ветер, усиление гололедицы. Лишь на севере осадки не будут сильными, максимум умеренными, но холодно. 23-24 февраля осадки ослабнут, однако окрепнет мороз", - предупредила Наталка Диденко.

Берегите головы: украинцев пугают внезапным изменением погоды

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцев предупредили об ухудшении погоды.

А также рассказывали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину вернутся снег и морозы.

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