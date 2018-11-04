"Страдают люди и животные": во львовском доме психически больная женщина держит в страхе весь подъезд

Прошу допомоги у вирішенні проблеми #НАСИЛЛЯ над тваринами і мешканцями будинку. У нашому будинку проживає 73 річна жінка п.Світлана (має діагноз шизофренія) яка підпалює під’їзд , стабільно б’є двох собак які проживають з нею ( в одної собаки «виколупане» око) кидається на сусідів, викидає з 4го поверху будь що (наприклад 1.11.18 це була двох метрова дерев’яна драбина), кидає бруківкою , палить вогнище вдома на паркеті і цей список можна продовжувати вічно. Особисто я зверталась неодноразово до поліції (є написані заяви), швидкої допомоги (її госпіталізували 1.11.18 о 23:00 , а вже 2.11.18 о 18:00 вона вже була вдома, оскільки нікому «не вигідно» її там утримувати і пояснень жодних немає). 1.11.18 п. Світлана загубила ключі від квартири і попросила допомогти попасти у квартиру, зайшовши у квартиру із нею зайшли сусіди (оскільки був дивний запах) і виявили труп її чоловіка який пролежав за шафою, прикритий зверху курткою вже більше 7днів....Усі служби відмовляються чинити будь які дії стосовно цієї особи, бо як вони пояснюють немає закону для таких неадекватних осіб. Виходить що одного разу ми прокинемось від того що будинок горить або хтось отримає важким предметом по голові... Куди звернутись про допомогу????? Опубліковано Liliya Malishevska П'ятниця, 2 листопад 2018 р.

Во Львове 73-летняя жительница Светлана, которая больна шизофренией, держит в страхе весь подъезд дома. Женщина подпаливает парадное, кидается на людей, а также избивает своих собак. У одного животного отсутствует глаз. Об этом сообщила жительница этого дома Лилия Малышевская на странице Varta1 в Facebook.

"Прошу помощи в решении проблемы насилия над животными и обитателями дома. В нашем доме проживает 73-летняя женщина Светлана (имеет диагноз шизофрения), которая поджигает подъезд, стабильно бьет двух собак проживающих с ней (у одной собаки "выковырян" глаз) бросается на соседей, выбрасывает с 4-го этажа что-то(например, 1.11.18 это была двухметровая деревянная лестница), бросает камни, разжигает огонь на паркете и этот список можно продолжать вечно", - написала Малышевская.

Она сообщила, что уже обращалась в полицию, но там никак не прореагировали, так как "им невыгодно ее удерживать". Объяснений в правоохранителных органах не дают.

1 ноября в квартире соседи обнаружили труп мужа Светланы, который семь дней пролежал в квартире, накрытый курткой.

"1. 11. 2018 Светлана потеряла ключи от квартиры и попросила помочь попасть в квартиру, зайдя в квартиру с ней зашли соседи (поскольку был странный запах) и обнаружили труп ее мужа, который пролежал за шкафом, прикрытый сверху курткой уже более 7 дней .... Все службы отказываются предпринимать какие-либо действия в отношении этого лица, так как они объясняют,что нет закона для таких неадекватных лиц. Получается, что однажды мы проснемся от того, что дом горит или кто-то получит тяжелым предметом по голове ...", - подытожила Малышевская.

Скриншот поста (facebook.com/groups/govarta1)

Люди в комментариях активно отреагировали на крик души львовянки.

"Моему знакомому однажды такой шизик нанес ножевые ранения и ему ничего не было, потому что он болен. И это не первая жертва. А сейчас он просто гуляет по городу, среди детей", - написала Катя Яцула.

"Был случай во Львове, когда такая больная баба вышла в подъед и зарезала маленького ребенка соседки, потому и плакала и й также ничего за это не было", - прокомментировала Кейт Рина.

"Нет слов", - отметила Софи Гругиль.

"Это действительно правда ..Очень страшная старость .... и дело в том, что имея ребенка ты никому не нужен .... но когда и ребенок родился, то родители заботились о ней, а теперь когда родителям нужна твоя помощь то они брошены. .. или это воспитание такое или жестокость детей ...", - написала Руслана Писарик.

"Просто ужас", - отметила Оксана Филь.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

Отметим, что психически больного человека без его согласия не могут насильно отправить в медицинское учреждение на лечение.

Как ранее мы сообщали, в Мариуполе психически больная женщина нападает на мам с детьми.

Кстати, в Полтавской области психически больной мужчина годами пытал сожительницу.