"Страждають люди і тварини": у львівському будинку психічно хвора жінка тримає в страху весь під'їзд

Прошу допомоги у вирішенні проблеми #НАСИЛЛЯ над тваринами і мешканцями будинку. У нашому будинку проживає 73 річна жінка п.Світлана (має діагноз шизофренія) яка підпалює під'в'їзд , стабільно б ' є двох собак, які проживають з нею ( в одної собаки «виколупане» око) кидається на сусідів, викидає з 4го поверху будь що (наприклад 1.11.18 це була двох метрова дерев'яна яна драбина), кидає бруківкою , палити вогнище вдома на паркеті і цей список можна продовжувати вічно. Особисто я неодноразово зверталась до поліції (є написані заяви), швидкої допомоги (її госпіталізували 1.11.18 о 23:00 , а вже 2.11.18 о 18:00 вона вже була вдома, оскільки нікому «не вигідно» її там утримувати і жодних пояснень немає). 1.11.18 п. Світлана загубила ключі від квартири і попросила допомогти попасти у квартиру, зайшовши у квартиру із нею зайшли сусіди (оскільки був дивний запах) і виявили труп її чоловіка який пролежавши за шафою, прикритий зверху курткою вже більше 7днів....Усі служби відмовляються чинити будь-які дії стосовно цієї особи, бо як вони пояснюють немає законом для таких неадекватних осіб. Виходить що одного разу ми прокинемось від того що будинок горить або хтось отримає важким предметом по голові... Куди звернутись про допомогу????? Опубліковано Liliya Malishevska П'п'ятниця, 2 листопад 2018 р.

У Львові 73-річна мешканка Світлана, яка хвора на шизофренію, тримає в страху весь під'їзд будинку. Жінка підпалює парадне, кидається на людей, а також лупцює своїх собак. У однієї тварини відсутня очей. Про це повідомила мешканка цього будинку Лілія Малишевська на сторінці Varta1 Facebook.

"Прошу допомоги у вирішенні проблеми насилля над тваринами і мешканцями будинку. У нашому будинку проживає 73 річна жінка Світлана (має діагноз шизофренія) яка підпалює під’їзд , стабільно б’є двох собак які проживають з нею ( в одної собаки «виколупане» око) кидається на сусідів, викидає з 4го поверху будь що (наприклад 1.11.18 це була двох метрова дерев’яна драбина), кидає бруківкою, палить вогнище вдома на паркеті і цей список можна продовжувати вічно", - написала Малишевська.

Вона повідомила, що вже зверталася в поліцію, але там ніяк не прореагували, бо "їм невигідно її утримувати". Пояснень у правоохранителных органах не дають.

1 листопада в квартирі сусіди виявили труп чоловіка Світлани, який сім днів пролежав у квартирі, накритий курткою.

"1.11.18 п. Світлана загубила ключі від квартири і попросила допомогти попасти у квартиру, зайшовши у квартиру із нею зайшли сусіди (оскільки був дивний запах) і виявили труп її чоловіка який пролежав за шафою, прикритий зверху курткою вже більше 7днів....Усі служби відмовляються чинити будь які дії стосовно цієї особи, бо як вони пояснюють немає закону для таких неадекватних осіб. Виходить що одного разу ми прокинемось від того що будинок горить або хтось отримає важким предметом по голові... Куди звернутись про допомогу?????", - підсумувала Малишевська.

Скріншот поста (facebook.com/groups/govarta1)

Люди в коментарях активно відреагували на крик душі львів'янки.

"Моєму знайомому одного разу такий шизік завдав ножові поранення і йому нічого не було, тому що він хворий. І це не перша жертва. А зараз він просто гуляє по місту, серед дітей", - написала Катя Яцула.

"Був випадок у Львові, коли така хвора баба вийшла в подъед і зарізала маленьку дитину сусідки, тому й плакала та й нічого за це не було", - прокоментувала Кейт Ріна.

"Немає слів", - зазначила Софі Гругиль.

"Це дійсно правда ..Дуже страшна старість .... і справа в тому, що маючи дитину ти нікому не потрібен .... але коли і дитина народилася, то батьки дбали про неї, а тепер, коли батькам потрібна твоя допомога то вони кинуті. .. або це таке виховання або жорстокість дітей ...", - написала Руслана Писарик.

"Просто жах", - зазначила Оксана Філь.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/govarta1)

Зазначимо, що психічно хвору людину без її згоди не можуть насильно відправити в медичний заклад на лікування.

Як раніше ми повідомляли,у Маріуполі психічно хвора жінка нападає на мам з дітьми.

До речі, в Полтавській області психічно хворий чоловік роками катував співмешканку.