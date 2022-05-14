ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 20:44
Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото) Стрижка химэ - новый модный тренд (фото: instagram.com/foodcatzockt)
Автор: Styler

В мире новый тренд модных причесок. Теперь многие женщины предпочитают японскую стрижку химэ, что в переводе означает "принцесса". Интересно, что популярность эта стрижка приобрела благодаря TikTok.

В чем фишка стрижки японских принцесс и почему она такая популярная, рассказали журналисты издания Allure.

Как выглядит химэ

Эта прическа подразумевает длинные волосы с челкой, состоящей из двух частей - укороченной прямой на лбу и боковой, обрамляющей лицо.

В былые времена именно таким образом стригли японских принцесс, когда они достигали совершеннолетия, а также - в канун свадьбы.

Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

Прическа химэ (фото: instagram.com/danchovelasco)

Кому подойдет эта прическа

Стилисты отмечают, что такая прическа требует тщательного ухода и регулярной горячей укладки, особенно для непослушных и вьющихся волос.

Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

Пример прически химэ (фото: instagram.com/schylerdoeshair)

"Эта стрижка лучше всего подходит тем, кто любит веселиться и открывать себя заново", - цитирует издание владельца одного из американских салонов красоты Скипа Феллерса.

Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

Пример прически химэ (фото: instagram.com/neosalonbrasil)

К слову, демонстрирующие химэ ролики в TikTok набирают сотни тысяч просмотров. Их можно найти по хештегу #himehaircut.

Помимо этого, стрижке отдают предпочтение лидеры женских K-pop групп, таких как TWICE и Blackpink, а также манекенщицы мировых брендов, в частности Prada, во время модных показов.

Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

Химэ (фото: @drethings, @nao_kawakubo, @kk_yuuu_)

Смотрите также на самые модные головные уборы от Ruslan Baginskiy, которые выбирают звезды в этом сезоне.

Ранее Кейт Миддлтон появилась в модном спортивном костюме, который подойдет всем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество