Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

В мире новый тренд модных причесок. Теперь многие женщины предпочитают японскую стрижку химэ, что в переводе означает "принцесса". Интересно, что популярность эта стрижка приобрела благодаря TikTok.

В чем фишка стрижки японских принцесс и почему она такая популярная, рассказали журналисты издания Allure .

Как выглядит химэ

Эта прическа подразумевает длинные волосы с челкой, состоящей из двух частей - укороченной прямой на лбу и боковой, обрамляющей лицо.

В былые времена именно таким образом стригли японских принцесс, когда они достигали совершеннолетия, а также - в канун свадьбы.

Прическа химэ (фото: instagram.com/danchovelasco)

Кому подойдет эта прическа

Стилисты отмечают, что такая прическа требует тщательного ухода и регулярной горячей укладки, особенно для непослушных и вьющихся волос.

Пример прически химэ (фото: instagram.com/schylerdoeshair)

"Эта стрижка лучше всего подходит тем, кто любит веселиться и открывать себя заново", - цитирует издание владельца одного из американских салонов красоты Скипа Феллерса.

Пример прически химэ (фото: instagram.com/neosalonbrasil)

К слову, демонстрирующие химэ ролики в TikTok набирают сотни тысяч просмотров. Их можно найти по хештегу #himehaircut.

Помимо этого, стрижке отдают предпочтение лидеры женских K-pop групп, таких как TWICE и Blackpink, а также манекенщицы мировых брендов, в частности Prada, во время модных показов.

Химэ (фото: @drethings, @nao_kawakubo, @kk_yuuu_)