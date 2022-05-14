Стрижка японських принцес - модний тренд зачісок, від якого всі в захваті (фото)
У світі новий тренд модних зачісок. Тепер багато жінок віддають перевагу японській стрижці хіме, що в перекладі означає "принцеса". Цікаво, що популярності ця стрижка надбала завдяки TikTok.
У чому фішка стрижки японських принцес і чому вона така популярна, розповіли журналісти видання Allure.
Як виглядає хіме
Ця зачіска має на увазі довге волосся з чубчиком, що складається з двох частин - укороченою прямою на лобі і бічною, що обрамляє обличчя.
У минулі часи саме таким чином стригли японських принцес, коли вони досягали повноліття, а також - напередодні весілля.
Зачіска хіме (фото: instagram.com/danchovelasco)
Кому підійде ця зачіска
Стилісти відзначають, що така зачіска вимагає ретельного догляду і регулярної гарячої укладання, особливо для неслухняних і кучерявого волосся.
Приклад зачіски хіме (фото: instagram.com/schylerdoeshair)
"Ця стрижка найкраще підходить тим, хто любить веселитися і відкривати себе заново", - цитує видання власника одного з американських салонів краси Скіпа Феллерса.
Приклад зачіски хіме (фото: instagram.com/neosalonbrasil)
До слова, ролики в TikTok, які демонструють хіме, набирають сотні тисяч переглядів. Їх можна знайти за хештегом #himehaircut.
Крім цього, стрижці віддають перевагу лідери жіночих K-pop груп, таких як TWICE та Blackpink, а також манекенниці світових брендів, зокрема Prada, під час модних показів.
Хіме (фото: @drethings, @nao_kawakubo, @kk_yuuu_)
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