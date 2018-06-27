Строительный кран рухнул на жилой дом (видео)

Конструкция упала на многоэтажное здание

В Казани строительный кран рухнул на жилой дом. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в YouTube.

18-этажный дом была частично заселен, но в результате происшествия никто не пострадал. Сообщается, что эвакуация жильцов из поврежденного дома не потребовалась.

Видео: Падение Крана на дом (youtube.com/Рупор Москвы)

Машинисту крана удалось выбраться из кабины самостоятельно. Он спустился вниз, и медики сразу же оказали ему помощь.

Причины падения строительного крана пока не установлены. Он повредил облицовку дома и три балкона на 14,15 и 16-м этажах.

Напомним, что в Одесской области начали бороться с незаконными застройками вдоль моря.

Общественные активисты не выдержали наглости и разрушили металлический забор. Полиция, которая прибыла на вызов, арестовали строительную технику. Однако этот забор не единственная незаконная застройка. Побережье курортного пригорода Каролино-Бугаза постоянно "обрастает" незаконными коттеджами.

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