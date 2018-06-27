Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Строительный кран рухнул на жилой дом (видео)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 15:35
Фото: pixabay.com/Ben_Kerckx-
Фото: pixabay.com/Ben_Kerckx-

Конструкция упала на многоэтажное здание

В Казани строительный кран рухнул на жилой дом. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в YouTube.

18-этажный дом была частично заселен, но в результате происшествия никто не пострадал. Сообщается, что эвакуация жильцов из поврежденного дома не потребовалась.

Видео: Падение Крана на дом (youtube.com/Рупор Москвы)

Машинисту крана удалось выбраться из кабины самостоятельно. Он спустился вниз, и медики сразу же оказали ему помощь.

Причины падения строительного крана пока не установлены. Он повредил облицовку дома и три балкона на 14,15 и 16-м этажах.

Напомним, что в Одесской области начали бороться с незаконными застройками вдоль моря.

Общественные активисты не выдержали наглости и разрушили металлический забор. Полиция, которая прибыла на вызов, арестовали строительную технику. Однако этот забор не единственная незаконная застройка. Побережье курортного пригорода Каролино-Бугаза постоянно "обрастает" незаконными коттеджами.

День скорби и памяти жертв войны

"Завалили мусором": в Киеве возле берегов реки начали строительство жилого комплекса (фото) Строительная афера: в Одесской области мошенник обманул сотни людей на миллионы гривен
Теги: строительство, кран
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь