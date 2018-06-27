Будівельний кран впав на житловий будинок (відео)

Конструкція впала на багатоповерховий будинок

У Казані будівельний кран впав на житловий будинок. Інцидент потрапив на відео, яке опублікували в YouTube.

18-поверховий будинок була частково заселений, але в результаті події ніхто не постраждав. Повідомляється, що евакуація мешканців з пошкодженого будинку не знадобилася.

Відео: Падіння крана на будинок (youtube.com/Рупор Москви)

Машиністу крана вдалося вибратися з кабіни самостійно. Він спустився вниз, і медики відразу ж надали йому допомогу.

Причини падіння будівельного крана поки не встановлені. Він пошкодив облицювання будинку і три балкони на 14,15 і 16-му поверхах.

Нагадаємо, що в Одеській області почали боротися з незаконними забудовами вздовж моря.

Громадські активісти не витримали нахабства і зруйнували металевий паркан. Поліція, яка прибула на виклик, заарештували будівельну техніку. Однак цей паркан не єдина незаконна забудова. Узбережжя курортного передмістя Кароліно-Бугаз постійно "обростає" незаконними котеджами.

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