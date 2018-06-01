Студенты Донецка рассказали, где планируют работать по окончанию учебы

Молодые жители оккупированного города планируют остаться там

Молодежь оккупированного Донецка рассказала, где планирует работать после окончания обучения. Опрос провели журналисты "Радио Свобода", передает 112.ua.

Несколько респондентов ответили, что еще не знают, что будут делать. Однако один из них заверил, что планирует оставаться в Донецке.

Другой студент местного вуза отметил, что еще не определился с тем, что планирует делать, но у него есть еще год, чтобы подумать над этим вопросом.

Еще один парень сказал, что будет работать там, "куда вуз пристроит". Он надеется, что окажется в "надежном месте".

Другой местный житель сообщил, что планирует работать "на каком-нибудь заводе". Он добавил, что его уже звали на стажировку.

Еще один парень ответил, что после окончания университета планирует работать на предприятии РП РЭК. Он уже работает там электромонтером оперативно-выездной бригады. Парень планирует продолжать там работать и надеется на карьерный рост.

Один из респондентов уже окончил учебу, работу пока не нашел, собирается пойти на собеседование.

Видео опроса можно посмотреть по ссылке.

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