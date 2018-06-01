Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Студенти Донецька розповіли, де планують працювати після закінчення навчання

STYLERLIFE        01.06.2018 - 17:07
Фото: Andrew Butko/wikimedia.org
Фото: Andrew Butko/wikimedia.org

Молоді жителі окупованого міста планують залишитися там

Молодь окупованого Донецька розповіла, де планує працювати після закінчення навчання. Опитування провели журналісти "Радіо Свобода", передає 112.ua.

Кілька респондентів відповіли, що ще не знають, що робитимуть. Проте один з них запевнив, що планує залишатися в Донецьку.

Інший студент місцевого вузу зазначив, що ще не визначився з тим, що планує робити, але у нього є ще рік, щоб подумати над цим питанням.

Ще один хлопець сказав, що працюватиме там, куди "вуз прилаштує". Він сподівається, що опиниться в "надійному місці".

Інший місцевий житель повідомив, що планує працювати "на якому-небудь заводі". Він додав, що його вже запрошували на стажування.

Ще один хлопець відповів, що після закінчення університету планує працювати на підприємстві РП РЕК. Він вже працює там електромонтером оперативно-виїзної бригади. Хлопець планує продовжувати працювати там і сподівається на кар'єрний зріст.

Один з респондентів вже закінчив навчання, роботу поки не знайшов, збирається піти на співбесіду.

Відео опитування можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранені троє українських військових.

Загиблі герої травня 2018-го (фото: РБК-Україна)

"Там гадюки чотири роки вже гріються": в мережі показали різницю між Києвом і окупованим Донецькому "Процвітання російського світу": у мережі показали, як виглядає залізничне депо Донецька
Теги: Донецк, студенты, выпускники
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top