Студенти Донецька розповіли, де планують працювати після закінчення навчання

Молоді жителі окупованого міста планують залишитися там

Молодь окупованого Донецька розповіла, де планує працювати після закінчення навчання. Опитування провели журналісти "Радіо Свобода", передає 112.ua.

Кілька респондентів відповіли, що ще не знають, що робитимуть. Проте один з них запевнив, що планує залишатися в Донецьку.

Інший студент місцевого вузу зазначив, що ще не визначився з тим, що планує робити, але у нього є ще рік, щоб подумати над цим питанням.

Ще один хлопець сказав, що працюватиме там, куди "вуз прилаштує". Він сподівається, що опиниться в "надійному місці".

Інший місцевий житель повідомив, що планує працювати "на якому-небудь заводі". Він додав, що його вже запрошували на стажування.

Ще один хлопець відповів, що після закінчення університету планує працювати на підприємстві РП РЕК. Він вже працює там електромонтером оперативно-виїзної бригади. Хлопець планує продовжувати працювати там і сподівається на кар'єрний зріст.

Один з респондентів вже закінчив навчання, роботу поки не знайшов, збирається піти на співбесіду.

Відео опитування можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранені троє українських військових.

Загиблі герої травня 2018-го (фото: РБК-Україна)