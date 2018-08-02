"Стыд за таких людей": посылку для больных детей открыли и повредили на границе

Фото: facebook.com/nechvolod.tet

Неизвестные съели шоколад для детей

Волонтер Татьяна Ященко рассказала о шокирующем случае, когда неизвестные во время доставки раскрыли посылку, которая предназначалась для больных детей. Посылку отправляли с Германии, и, вероятно, ее раскрыли во время доставки. Также Татьяна отметила, что государство постоянно препятствует получения посылок с Европы для больных украинских детей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Наши украинцы в Германии и немцы нам хотят помогать и помогают, но вот государство наше не дает таким людям помогать. Трое суток держали на границе как контрабанду. В итоге один ящик под завязку заполнен, Слава Богу не тронули системы для инфузиоматов, мячи, сладости, канцелярия, чипсы, игрушки все на месте", - говорит волонтер.

Скриншот поста (facebook.com/nechvolod.tet)

Она отметила, что второй ящик был раскрыт, и то, что волонтер увидела, ее шокировало.

"Второму ящику повезло меньше, он и запечатан был по другому. Я все сфотографировала сразу как открыла, с улыбкой, но когда подняла собаку в корзине, онемела от увиденного. Под собакой, окурок, смятая шоколадка, недоеденная консерва и вся корзинка вся жирная. Насколько нужно быть не людьми, чтобы положить окурок и консерву в детские игрушки и детские пижамки", - сетует волонтер.

Фото: facebook.com/nechvolod.tet

Ященко предполагает, что такое мерзкий поступок могли сделать на границе.

"Мы не знаем на каком этапе это сделали, знаем точно, что на границе. Но мы также знаем, что работники таможни и границы не бедствуют и последний кусок не доедают, а может все-таки голодные. Ребята, давайте скинемся нашим доблестным таможженникам на еду и сигареты. Ведь им тяжелее чем деткам в онкогематологии. Обиды нет, есть стыд за таких людей, да, мне стыдно за них", - отметила она.

Фото: facebook.com/nechvolod.tet

Татьяна рассказала, что такой случай – не первый в ее практике.

"Но с другой стороны может это к лучшему, ведь мы привыкли молчать за все. Мне на выходных ещё прислали посылку с Бразилии, тоже помощь, но в ужасном состоянии, я не знала что мне делать. Понимаю, что люди старались и пересылали, а вещи практически убитые, некоторые придется выбросить, потому что их даже бомжами стыдно отдать. Теперь понимаю, что это поменяли содержимое", - говорит волонтер.

Скриншот поста (facebook.com/nechvolod.tet)

Пользователи соцсети возмутились такими действиями неизвестных хамов, которые обворовали детей.

Скриншот комментариев (facebook.com/nechvolod.tet)

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