"Сором за таких людей": посилку для хворих дітей відкрили і пошкодили на кордоні

Фото: facebook.com/nechvolod.tet

Невідомі з'їли шоколад для дітей

Волонтер Тетяна Ященко розповіла про шокуючий випадок, коли невідомі під час доставки розкрили посилку, яка призначалася для хворих дітей. Посилку відправляли з Німеччини, і, ймовірно, її розкрили під час доставки. Також Тетяна зазначила, що держава постійно перешкоджає отримання посилок з Європи для хворих українських дітей. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Наші українці в Німеччині і німці нам хочуть допомагати і допомагають, але держава наша не дає таким людям допомагати. Три доби тримали на кордоні як контрабанду. В результаті один ящик під зав'язку заповнений, Слава Богу не чіпали системи для інфузиоматів, м'ячі, солодощі, канцелярія, чіпси, іграшки все на місці", - каже волонтер.

Скріншот поста (facebook.com/nechvolod.tet)

Вона зазначила, що другий ящик був розкритий, і те, що волонтер побачила, її шокувало.

"Другому ящику пощастило менше, він і був запечатаний по іншому. Я все сфотографувала відразу як відкрила, з посмішкою, але коли підняла собаку в кошику, оніміла від побаченого. Під собакою, недопалок, зім'ята шоколадка, недоїдена консерва і вся кошик вся жирна. Наскільки потрібно бути не людьми, щоб покласти недопалок і консерву в дитячі іграшки та дитячі піжамки", - нарікає волонтер.

Фото: facebook.com/nechvolod.tet

Ященко припускає, що таке мерзенний вчинок могли зробити на кордоні.

"Ми не знаємо на якому етапі це зробили, знаємо точно, що на кордоні. Але ми також знаємо, що працівники митниці та межі не бідують і останній шматок не доїдають, а може все-таки голодні. Хлопці, давайте скинемося нашим доблесним таможженникам на їжу й цигарки. Адже їм важче ніж діткам в онкогематології. Образи немає, є сором за таких людей, так, мені соромно за них", - зазначила вона.

Фото: facebook.com/nechvolod.tet

Тетяна розповіла, що такий випадок – не перший в її практиці.

"Але з іншого боку може це на краще, адже ми звикли мовчати. Мені на вихідних ще прислали посилку з Бразилії, теж допомога, але в жахливому стані, я не знала що мені робити. Розумію, що люди старалися і пересилали, а речі практично вбиті, деякі доведеться викинути, тому що їх навіть бомжами соромно віддати. Тепер розумію, що це поміняли вміст", - каже волонтер.

Скріншот поста (facebook.com/nechvolod.tet)

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Скріншот коментарів (facebook.com/nechvolod.tet)

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