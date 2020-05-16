В субботу Украину будет заливать дождями: синоптики показали карту

Погода в Украине в субботу, 16 мая, будет благоприятной не во всех областях страны. Синоптики прогнозируют сильный ветер, до штормовых порывов, а часть страны будет заливать дождями.

На востоке страны ожидается дождь, местами очень сильный. Сухо будет только в Днепре и Полтавской области. Ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов.

В южных областях переменная облачность, без существенных осадков. Ночью в регионе +10 +12 градусов, днем воздух прогреется до +17 +20 градусов. Ветер сильный, до штормовых порывов. В Крыму сухо, небольшая облачность. Ночью +12 +14 градусов, днем +20 +22 градуса.

На севере ночной дождь закончится к утру, ожидается пасмурная погода. Ветер порывистый. Ночью +6 +8 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

В западных областях дожди начнут отступать, осадки возможны только ночью, а днем прояснится. Ветер западный, с порывами. Ночью +4 +7 градусов, днем температура начнет подниматься, ожидается от +14 до +17 градусов.

В центральной части страны ночью будет идти дождь, который утром начнет стихать. Ветер штормовой, с порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, днем ожидается от +14 до +16 градусов.

В Киеве 16 мая дождь пройдет в ночные часы и днем будет сухо. Ветер западный, со штормовыми порывами. Ночью +6 +8 градусов, днем прогреется до +15 +17 градусов.

Карта погоды в Украине на 16 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталка Диденко дала неоднозначный прогноз погоды на выходные.