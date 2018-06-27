В Сумской области провели в последний путь 20-летнего воина (фото)

Парень умер в результате тяжелого ранения в голову

В селе Становая Сумской области в среду, 27 июня, похоронили уроженца Тростянца, младшего сержанта 92-ой отдельной Харьковской механизированной бригады Руслана Баглыка. Об этом сообщается на сайте Тростянецкого горсовета.

19 июня во время осуществления военной операции под Донецком парень получил тяжелое ранение в голову, несовместимое с жизнью.

Руслана в бессознательном состоянии доставили в Днепровскую больницу им. Мечникова. В течение шести суток он находился в глубокой коме, выйти из которой так и не смог. Парень умер 25 июня на 21-м году жизни.

Фото: trostyanets-miskrada.gov.ua

Руслан Баглык родился 29 сентября 1997 года в Тростянце, в семье ветерана Афганистана. В сентябре 2004 года пошел учиться в школу № 2, а в старших классах перешел в Становскую школу. Руслан нес военную службу в течение трех лет.

Фото: spec-kor.com.ua

Односельчане вспоминают о парне как о порядочном, веселом, дружелюбном человеке.

Попрощаться с погибшим пришли его родные, друзья, односельчане и жители Тростянецкой громады, военнослужащие и ветераны войны на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в больнице Днепра умер получивший на Донбассе ранение военный.

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