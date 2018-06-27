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У Сумській області провели в останню путь 20-річного воїна (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 18:13
Фото: pixabay.com/Pexels
Фото: pixabay.com/Pexels

Хлопець помер в результаті важкого поранення в голову

В селі Станова Сумської області у середу, 27 червня, поховали уродженця Тростянця, молодшого сержанта 92-ї окремої Харківської механізованої бригади Руслана Баглика. Про це повідомляється на сайті Тростянецької міськради.

19 червня під час здійснення військової операції під Донецьком хлопець отримав важке поранення в голову, несумісне з життям.

Руслана в непритомному стані доставили в Дніпровську лікарню ім. Мечникова. Протягом шести діб він перебував у глибокій комі, вийти з якої так і не зміг. Хлопець помер 25 червня на 21-му році життя.

Фото: trostyanets-miskrada.gov.ua

Руслан Баглик народився 29 вересня 1997 року в Тростянці, в родині ветерана Афганістану. У вересні 2004 року пішов вчитися в школу № 2, а в старших класах перейшов у Станівську школу. Руслан ніс військову службу протягом трьох років.

 

Фото: spec-kor.com.ua

Односельці згадують про хлопця як про порядну, веселу, доброзичливу людину.

Попрощатися із загиблим прийшли його рідні, друзі, односельчани та жителі Тростянецької громади, військовослужбовці та ветерани війни на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що в лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий.

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Теги: Боец, ООС, война на Донбассе, похорон
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