"Свободный город": как прошло празднование 4-й годовщины освобождения Мариуполя

Мариупольцы приняли участие в мирной акции

В июне 2014 года ВСУ вытеснили за границы г. Мариуполь войска российских оккупантов и сепаратистов. По этому случаю весь город праздновал 4-ю годовщину со дня освобождения, передает "ТСН".

4 года назад была проведена операция, во время которой быстро и точно были уничтожены основные опорные пункты врага и восстановлен контроль над органами власти. "Азов", "Днепр", Национальная гвардия, спецсилы МВД – подразделения, которым мариупольцы обязаны свободной жизнью в родном городе. Стратегически важный город Мариуполь не дал возможность проложить прямую дорогу оккупанту из России в Крым.

Ко дню 4-летия с момента освобождения города мариупольцы собрались на центральной улице. Для большинства из них парад был не просто демонстрацией силы военных, а праздником свободы.

"Свободно ходить, свободно разговаривать, свободно думать, свободно выражать свои мысли", — прокомментировал мероприятие участник акции.

"Сегодня наш Мариуполь – свободный город, благодаря тем военным, которые его защищали и освобождали", — добавили другие.

Видео: (tsn.ua)

Тогда, 4 года назад, жители города со страхом держали украинские флаги, улицы были пустыми. Дважды откладывалась операция по освобождению города из-за нехватки оружия или военных. ВСУ понимали, что Мариуполь нельзя отдавать, так как город является "дверью" в Крым. Кроме того, город имеет богатую сырьевую базу, а также множество промышленных предприятий.

"Бердянск слева и Мелитополь справа – и ничего не мешает, 200 километров они проходят, и проект Новороссия реализовывается. Если бы мы потеряли Мариуполь, мы бы потеряли и Донецкую, и Луганскую область, и они были бы на границе минимум Запорожья", - считает тогдашний руководитель региона Сергей Тарута. "Всем казалось, что операция будет неудачной. Об этом говорили за 30 минут до выезда, но если брал ответственность на себя неоформленный командир подразделения – это было нормально", – вспоминает руководитель "Азова" Андрей Билецкий.

Сразу после парада техника осталась на площади, чтобы дети и взрослые могли ее потрогать и залезть внутрь. В этом году на параде должны были пройти и морпехи, но из-за обострения на фронте ребята остаются в окопах. За каких-то 15-20 километров от Мариуполя в полях продолжается война.

Напомним, что возле Мариуполя в населенном пункте Пикузы 14 июня 2018 года боевики обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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Видео: video.rbc.ua