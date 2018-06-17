"Вільне місто": як пройшло святкування 4-ї річниці визволення Маріуполя

Маріупольці взяли участь у мирній акції

У червні 2014 року ВСУ витіснили за межі м. Маріуполь війська російських окупантів і сепаратистів. З цієї нагоди весь місто святкувало 4-у річницю з дня звільнення, передає "ТСН".

4 роки тому була проведена операція, під час якої швидко і точно були знищені основні опорні пункти ворога і відновлений контроль над органами влади. "Азов", "Дніпро", Національна гвардія, спецсилы МВС – підрозділи, яким маріупольці зобов'язані вільним життям у рідному місті. Стратегічно важливе місто Маріуполь не дало можливості прокласти пряму дорогу окупантові з Росії в Крим.

До дня 4-річчя з моменту звільнення міста маріупольці зібралися на центральній вулиці. Для більшості з них парад був не просто демонстрацією сили військових, а святом свободи.

"Вільно ходити, вільно розмовляти, вільно думати, вільно висловлювати свої думки", — прокоментував захід учасник акції.

"Сьогодні наш Маріуполь – вільне місто, завдяки тим військовим, які його захищали і визволяли", — додали інші.

Відео: (tsn.ua)

Тоді, 4 роки тому, жителі міста зі страхом тримали українські прапори, вулиці були порожніми. Двічі відкладалася операція по звільненню міста через брак зброї чи військових. ВСУ розуміли, що Маріуполь не можна віддавати, так як місто є "дверима" в Крим. Крім того, місто має багату сировинну базу, а також безліч промислових підприємств.

"Бердянськ зліва і Мелітополь справа – і нічого не заважає, 200 кілометрів вони проходять, і проект Новоросія реалізовується. Якщо б ми втратили Маріуполь, ми би втратили і Донецьку, і Луганську область, і вони були б на кордоні мінімум Запоріжжя", - вважає тодішній керівник регіону Сергій Тарута. "Всім здавалося, що операція буде невдалою. Про це говорили за 30 хвилин до виїзду, але якщо брав відповідальність на себе неоформлений командир підрозділу – це було нормально", - пригадує керівник "Азову" Андрій Білецький.

Одразу після параду техніка лишилася на площі, щоби діти й дорослі могли її помацати і залізти усередину. Цьогоріч на параді мали пройти й морпіхи, але через загострення на фронті хлопці лишись у окопах. За якихось 15-20 кілометрів від Маріуполя у полях триває війна.

Нагадаємо, що біля Маріуполя в населеному пункті Пікуза 14 червня 2018 року бойовики обстріляли патруль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

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Відео: video.rbc.ua