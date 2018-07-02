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Были связаны руки: семью из 11 человек обнаружили мертвыми в собственном доме

STYLERLIFE        02.07.2018 - 17:29
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Полиция рассматривает разные версии

В Дели, Индия, обнаружили 11 членов семьи мертвыми в собственном доме. Об этом сообщает ВВС.

Тела погибших обнаружил сосед, который рано утром вышел в магазин за молоком. Он сообщил, что все двери в доме были открыты, а люди висели на веревках и у них были завязаны руки за спиной.

"Когда я зашел в магазин, все двери были открыты, а на веревках висели тела людей с завязанными за спиной руками", - рассказал Гурчаран Сингх, сосед погибших.

В доме проживала семья из 11 человек, которая переехала в Дели из Раджастхана более 20 лет назад. Они владели двумя магазинами на первом этаже собственного трехэтажного дома. В доме проживало два брата, их жены и дети, а также пожилая женщина.

Как сообщил сосед, 10 человек этой семьи оказались повешенными, а 75-летняя женщина лежала на полу. Руки членов семьи были связаны за спиной, глаза и рты у большинства тоже были завязаны.

Местная полиция рассматривает разные версии произошедшего. Не исключается версия и о том, что вся семья покончила жизнь самоубийством, так как в доме были обнаружены рукописные записи, которые указывают на окультистические практики.

Также рассматривают версию об убийстве. Точную причину смерти установит вскрытие. Пока полиция проводит предварительное расследование, опрашивает соседей и проверяет записи с камер наблюдения.

Для соседей гибель большой семьи стала шоком. Они рассказали, что семья была счастливой, дружелюбной и принимала участие в жизни местной общины.

Напомним, в США застрелили популярного рэп-исполнителя.

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Теги: убийство, самоубийство
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