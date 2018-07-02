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Були зв'язані руки: сім'ю з 11 осіб виявили мертвими у власному будинку

STYLERLIFE        02.07.2018 - 17:29
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Поліція розглядає різні версії

В Делі, Індія, виявили 11 членів сім'ї мертвими у власному будинку. Про це повідомляє ВВС.

Тіла загиблих виявив сусід, який рано-вранці вийшов в магазин за молоком. Він повідомив, що всі двері в будинку були відкриті, а люди висіли на мотузках і у них були зав'язані руки за спиною.

"Коли я зайшов в магазин, всі двері були відчинені, а на мотузках висіли тіла людей із зав'язаними за спиною руками", - розповів Гурчаран Сінгх, сусід загиблих.

У будинку проживала сім'я з 11 людей, яка переїхала в Делі з Раджастхана більше 20 років тому. Вони володіли двома магазинами на першому поверсі власного триповерхового будинку. У будинку проживало два брата, їх дружини та діти, а також літня жінка.

Як повідомив сусід, 10 осіб цієї родини виявилися повішеними, а 75-річна жінка лежала на підлозі. Руки членів сім'ї були зв'язані за спиною, очі і роти у більшості теж були зав'язані.

Місцева поліція розглядає різні версії події. Не виключається версія і про те, що вся сім'я покінчила життя самогубством, так як в будинку були виявлені рукописні записи, які вказують на окультистичні практики.

Також розглядають версію про вбивство. Точну причину смерті встановить розтин. Поки поліція проводить попереднє розслідування, опитує сусідів і перевіряє записи з камер спостереження.

Для сусідів загибель великої родини стала шоком. Вони розповіли, що сім'я була щасливою, доброзичливою й брала участь у житті місцевої громади.

Нагадаємо, у США застрелили популярного реп-виконавця.

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